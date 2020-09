Vintagewinkel van Joke spint garen bij coronacrisis en Instagram

Joke heeft er een dagtaak aan om alle vintage spullen uit haar winkel te fotograferen en op Instagram te zetten. In drie jaar tijd heeft ze 10.000 volgers die smullen van haar spullen. 'Ik ben bijtijds begonnen met Insta', vertelt Smit. Het is eigenlijk organisch gegroeid, in het begin had ik 500 volgers en het is binnen no time uitgegroeid tot 10.000 volgers.

Ik maak niet alleen foto's van de winkel en alle nieuwe items die ik op de kop heb getikt. Ik laat ook zien wat er allemaal bij komt kijken. Wat er wel en niet lukt, hoe ik de items weer een tweede leven geef. Omdat vintage nu zo hot is wordt het steeds moeilijker om mooie dingen te kopen. Ik reis stad en land af om pareltjes te kopen en vervolgens weer te verkopen.

De vintage winkel van Joke Smit | Foto: Anita Janssen

Gouden tijd

Waar veel ondernemers moeite hebben om het hoofd boven water te houden is de coronacrisis voor Joke een gouden tijd. 'De eerste week dat we met z'n allen thuis zaten was ook voor mij een shock maar daarna ben ik echt mijn hele winkel gaan laten zien op Instagram met alle details en prijzen en ik ben ook gaan verzenden en daardoor had ik meteen een goede doorstart in de coronacrisis. Daarnaast brengen door diezelfde crisis veel meer mensen tijd thuis door en besteden ze veel meer aandacht aan hun interieur en dat is ook heel voordelig voor mij.'

Ik krijg online heel vaak de opmerking: 'Je hoeft het helemaal niet te stylen en in je winkel te zetten, je verkoopt het toch wel, desnoods vanuit een loods. Maar dat is eigenlijk niet wat ik wil. Het leuke van dit vak vind ik dat ik items die een ander weg heeft gedaan kan opkopen, mooier maken zodat een ander daar verliefd op kan worden en ze een mooi tweede leven krijgen', besluit ze met een glimlach.