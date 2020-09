Bertens en Rus uitgeschakeld op WTA-toernooi van Rome

Het was voor Bertens haar eerste officiële tennispartij in het enkelspel na een coronastop van ruim een half jaar. De 28-jarige Nederlandse was in de eerste ronde vrij, maar moest meteen bakzeil halen in haar tweede pot.

Rus had tot donderdagmiddag nog geen set verloren op het toernooi in de Italiaanse hoofdstad. Ze won haar twee kwalificatiewedstrijden voor het hoofdtoernooi en ook haar eerste rondepartij in Rome. Aan die schone lei kwam een einde tegen Vondrousov. De 21-jarige nummer 19 van de wereld was te goed voor de Nederlandse op het gravel van Rome.

