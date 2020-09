Corona: 'Ja, dit is de tweede golf', zegt minister De Jonge

Omroep West zendt de persconferentie live uit op app, web, radio en tv.

Extra maatregelen in Haaglanden

In de regio Haaglanden wordt de handhaving op het naleven van de coronaregels geïntensiveerd. Er komen controles bij horecagelegenheden, feestzalen, sportaccommodaties en studentensociëteiten. Als de regels worden overtreden na een waarschuwing, volgt sluiting voor twee weken. Als de regels bij herhaling worden overtreden, volgt sluiting voor een maand. Als de maatregelen daarna nog een keer genegeerd worden, volgt sluiting voor de duur van drie maanden.

Dat is een van de extra maatregelen die de veiligheidsregio vrijdag bekendmaakte bovenop de maatregelen die eerder door het kabinet werden afgekondigd voor zes regio's.

Kwetsbare mensen

Een andere maatregel is dat kwetsbare groepen de komende tijd extra beschermd worden tegen het coronavirus. Bij overheidslocaties, zoals bibliotheken, zwembaden en stadsdeelkantoren, worden voor de kwetsbare groepen venstertijden ingesteld. De veiligheidsregio vraagt aan organisaties en bedrijven dit ook te doen.

Jongeren en studenten

Een andere extra maatregel is dat de veiligheidsregio meer communicatie richt op doelgroepen waar besmettingen plaatsvinden, zoals jongeren en studenten. Er zal gesproken worden met universiteiten, hogescholen en studenten(sport)verenigingen. Deze doelgroepen worden actief uitgenodigd om mee te denken. De bedoeling erachter is dat groepen opnieuw de urgentie gaan zien van het naleven van de regels.

Burgemeester Jan van Zanen, voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden, over de regionale maatregelen:

Geen extra maatregelen regio Hollands Midden

Burgemeester Lenferink laat op Radio West weten dat de regio Hollands Midden geen aparte coronamaatregelen invoert. 'De meeste besmettingen vinden plaats achter de voordeur, daar kunnen wij niet ingrijpen', zegt de voorzitter van de Veiligheidsregio.

Wel wil de Leidse burgemeester gericht gaan communiceren naar groepen waar veel besmettingen plaatsvinden, zoals jongeren. 'We gaan met hen in gesprek via scholen, buurthuizen, jongerenwerkers en studentenverenigingen. We willen mensen bereiken en motiveren om zich weer te gaan gedragen. We zijn allemaal een beetje slordig geworden. Het gaat om een gedragsverandering.'

Luister hier naar het hele interview met Henri Lenferink:

Persconferentie

Premier Rutte en minister De Jonge houden vrijdagavond een persconferentie over het oplopende aantal besmettingen.

Donderdag werd bekend dat de horeca om 1.00 uur dicht moet en er maximaal 50 mensen binnen mogen zijn. Die maatregelen gaan aanstaande zondag in.

'Voor veel mensen is het coronavirus sinds het begin van de zomer een ver-van-mijn-bedshow geworden. Toch is het niet goed en verstandig om de regels los te laten', waarschuwde premier Mark Rutte vrijdag op een ingelaste persconferentie. Rutte doet opnieuw een dringende oproep aan iedereen, aan jong en oud: 'Houd je aan de regels!' 'Het gevoel van noodzaak om je aan regels te houden moet weer terug', zegt Rutte.

Meer dan tien procent van de besmettingen komt door contacten via het werk. 'We zeggen niet voor niets: werk zoveel mogelijk thuis', zegt Rutte nogmaals. Volgens Rutte loopt het aantal ziekenhuisopnames met coronapatiënten op. Ook in verpleeghuizen groeit het aantal besmettingen, 'en daar zitten de meest kwetsbare mensen'. 'Als het aantal besmettingen in dit tempo blijft oplopen, is het "onvermijdelijk" dat dit ook in de ziekenhuizen gaat doorwerken. Dat kunnen en mogen we de zorg en de mensen die werken in de zorg niet aandoen.'

Risicogebieden in Nederland

Volgens De Jonge is er sprake van een tweede golf, maar die is te breken omdat er veel meer informatie beschikbaar is. Daarom deelt het kabinet regio's in in drie verschillende risiconiveau's om lokale maatregelen te kunnen nemen. Niveau drie is het zwaarste niveau, daar kunnen dan strengere regels worden ingevoerd, legt De Jonge uit. Haaglanden en Hollands Midden vallen onder niveau twee, zegt de minister. Onder dat niveau valt de nieuwe horecamaatregel, waarbij de cafés om 1.00 uur dicht moeten en er niet meer dan vijftig mensen binnen mogen zijn. Ook moeten afhaalrestaurants om 2.00 uur 's nachts dicht. Die nieuwe regels gaan zondag om 18.00 uur in.

Maatregelen per regio | Foto: Rijksoverheid

Kinderen testen op corona

Daarnaast zegt De Jonge dat kinderen tot 12 jaar bij milde klachten niet meer verplicht getest hoeven te worden. Nu is dat nog 7 jaar. Kinderen met een snotneus, kriebelhoest of keelpijn kunnen gewoon naar school, aldus de minister. 'Het verspreidingsrisico is heel gering bij die groep.' Het scheelt ook drukte als ze niet meer getest worden, aldus De Jonge.

Rutte: boete Grapperhaus het bewijs tegen klassenjustitie

Volgens premier Mark Rutte is de coronaboete 'het bewijs dat er geen klassenjustitie is'. Volgens de premier heeft de minister zich niet bemoeid met de beslissing van het OM om hem toch een boete op te leggen. 'Het OM heeft gezegd: omdat dit een minister betreft die in het bijzonder verantwoordelijk is voor de handhaving van de regels, vinden we dit een bijzondere situatie en hebben we daarom besloten dit te doen', legde Rutte in zijn wekelijkse persconferentie uit.

Volgens advocaat Frank van Ardenne krijgt de minister de boete om kwijtschelding van eerdere coronaboetes te voorkomen. Van Ardenne heeft namens onder meer de Schiedamse taartjeseters gevraagd om kwijtschelding van de boetes. In mei kreeg een paar in Schiedam hun ouders op bezoek die met taart voor de deur stonden. Omdat een van de ouders geen trap kon lopen at het viertal de taart buiten op, met anderhalve meter onderlinge afstand. handhavers hebben vervolgens vier boetes van 390 uitgeschreven voor 'samenscholing in de open lucht'.

'Mijn clienten vermoeden dat dit een een-tweetje tussen het Openbaar Ministerie en de minister is, om het herzien van eerdere zaken voor te staan. Daar lijkt het op', zegt Van Ardenne. 'Grapperhaus neemt zo een voorschot op een weigering om eerdere gevallen te herzien, waarbij mensen werden bekeurd en daardoor een strafblad hebben gekregen.'

Bijna 2000 coronabesmettingen in één dag; relatief veel in Bodegraven Reeuwijk

Tot 10.00 uur zijn er 1977 nieuwe positieve coronabesmettingen gemeld bij het RIVM. Dat is het hoogste aantal dat tot nu toe op één dag is gemeld in Nederland. Omgerekend naar het aantal inwoners waren de afgelopen drie dagen de meeste besmettingen in Amsterdam (9,7 per 10.000 inwoners), Rotterdam (7,9) en Bodegraven-Reeuwijk (7,7). In absolute aantallen steeg het aantal besmettingen het hardst in Den Haag in de regio. Hier werden 122 nieuwe gevallen ontdekt.

Het is de vierde dag op rij dat er een recordaantal positieve tests wordt geregistreerd. De piek lag eerst op 1327 besmettingen, op 10 april. Wel worden er op dit moment veel meer mensen getest dan in april. Over de afgelopen zeven dagen komt het aantal positieve tests inmiddels ruim boven de 10.000 uit.

Volgens premier Mark Rutte kan het aantal besmettingen op een dag in het huidige tempo in week verdubbelen naar vierduizend. Hij wijst er ook op dat het aantal ziekenhuisopnames toeneemt. 'Het heeft nog niet het niveau van dit voorjaar. Maar je ziet dat het in de Randstad echt wel begint te knellen, en dat is zorgelijk.'

Toch boete voor Grapperhaus

Minister Ferd Grapperhaus krijgt alsnog een boete voor het overtreden van de coronaregels op zijn bruiloft. Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid weten. Het Openbaar Ministerie heeft Grapperhaus daar donderdag van op de hoogte gebracht. 'De minister heeft het OM laten weten dit besluit te respecteren', zegt de woordvoerder over de boete van 390 euro. 'Hij zal de boete zo snel mogelijk betalen.' Door de boete krijgt hij een strafblad. Of hij daarmee minister kan blijven 'is uiteindelijk ter beoordeling van de Tweede Kamer'.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos fel tegen avondklok horeca

Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil geen avondklok voor de horeca. De partij maakt zich grote zorgen over het hardnekkige gerucht dat vanaf morgen het kabinet aanvullende lokale- dan wel regionale coronamaatregelen aankondigt, waaronder het sluiten van horecazaken vanaf middernacht.

'De horeca is steeds de kop van jut', zegt raadslid Ralf Sluijs. 'Zaken zonder terras kunnen momenteel al nauwelijks overleven. Nog meer maatregelen zullen gewoon de doodsteek zijn.'

De partij wil dat burgemeester Jan van Zanen niet akkoord gaat met een avondklok. 'Terwijl Minister Grapperhaus zich enkele weken terug een grouphug op zijn bruiloft boeteloos kan permitteren, mag de samenleving dit weer zelf opknappen. Er is bijna niemand meer die dit begrijpt! Mensen zoeken elkaar toch op, desnoods thuis, dus laat dit niet ten koste gaan van onze horeca. Burgemeester, red de Haagse horeca!', is de oproep.

Coronamaatregelen gaan zondag in

De strengere coronamaatregelen voor zes regio's waar het virus de laatste tijd oplaait, gaan zondag om 18.00 uur in. Op de maximale groepsgrootte die zal worden afgekondigd, worden enkele uitzonderingen gemaakt. Daarbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld begrafenissen.

Dat melden ingewijden na berichtgeving van de NOS. Eerder werd al duidelijk dat horecagelegenheden in de betreffende regio's voorlopig om 01.00 uur dicht moeten. Vanaf middernacht mogen geen nieuwe gasten meer worden binnengelaten. Groepen mogen maximaal nog uit vijftig personen bestaan.

Prins Constantijn in zelf-isolatie

Prins Constantijn van Oranje is in zelf-isolatie omdat hij in 'nauw contact' is geweest met een positief getest persoon. 'Ik voel me een paria die bang is iets door te geven wat ik waarschijnlijk helemaal niet heb', zegt hij op Twitter.

Ook twijfelt hij hardop of hij wel voldoende afstand heeft gehouden en vaak genoeg zijn handen heeft gewassen toen hij nog niet wist dat hij in contact was geweest met een positief getest persoon. 'Denk het wel', schrijft hij. Het contact tussen de prins en de besmette persoon vond een week geleden plaats, waardoor Constantijn nog maar drie dagen in quarantaine hoeft.

Volgens een woordvoerder van de Eerste Kamer heeft de zelfisolatie van de prins geen gevolgen voor anderen die tijdens de troonrede in de Grote Kerk aanwezig waren. 'Daar was alles op anderhalve meter ingericht.' Ook heeft het OMT alle omtrent corona in de kerk goedgekeurd.

Politievakbond boos over mogelijke maatregelen horeca

De politievakbond is niet blij met het voornemen van de overheid om de horeca in het westen van het land eerder te sluiten. Het kabinet maakt vrijdagavond nieuwe maatregelen voor de verspreiding van het coronavirus bekend, maar die lekten donderdagavond al grotendeels uit.

'We voorzien grote problemen', zegt woordvoerder van politievakbond ACP Gerrit van de Kamp. 'We hebben niet voldoende capaciteit om deze regels te handhaven. Maar zelfs als we ze wel kunnen handhaven, verplaatst het probleem zich alleen maar naar buiten.' Daar zou het volgens Van de Kamp dan helemaal onoverzichtelijk worden. 'Er is gedronken en in combinatie met onbegrip kan dat al snel uit de hand lopen. Het is gewoon niet te doen.'

Vanaf middernacht mag er niemand meer bij horecagelegenheden naar binnen en een uur later moeten ze de deuren sluiten, zo staat in de uitgelekte plannen. Daarnaast mag een groep bezoekers nog uit maximaal vijftig mensen bestaan. Wanneer de maatregelen van kracht worden is nog niet bekend.

Voorrangsregeling testen gaat vanaf maandagochtend in

Zorg- en onderwijspersoneel kan zich vanaf maandagochtend melden om zich met voorrang te laten testen op besmetting met het coronavirus. Dat maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend. Maandagochtend wordt een speciaal telefoonnummer bekendgemaakt dat zorgmederwerkers en onderwijzers kunnen bellen voor een afspraak.

Tot de testcapaciteit weer op orde is, kunnen ze zeven dagen per week tussen 07.30 en 20.00 uur het 'prioriteitsnummer' bellen voor een afspraak. De mensen die voorrang krijgen worden zoveel mogelijk 's ochtends getest, zodat ze 's avonds al de testuitslag kunnen krijgen.

Werk van zes op de tien werknemers veranderd door corona

Van zes op de tien werknemers is het werk door de coronacrisis veranderd. De werk-privébalans is niet verslechterd en ook is het aantal werknemers met een burn-out gelijk gebleven aan voor de crisis. Dat meldt TNO na onderzoek onder ruim 10.000 werknemers.

Uit de enquête blijkt dat er grote verschillen zijn in welke sectoren wordt thuisgewerkt. Vooral hoogopgeleide werknemers tussen de 25 en 54 jaar werkten thuis.

Thuiswerken gebeurt het meeste in de financiële dienstverlening en de ICT, aldus TNO. Zeven op de tien werknemers werkte (ook) op locatie bij de werkgever, waarvan 78 procent volledig. Vooral werknemers met een lagere of middelbare opleiding werkten drie maanden na het begin van de coronacrisis vaak (deels) op locatie. Het gaat hierbij vooral om werknemers die werkzaam zijn in de horeca, de zorg en de bouw.

Park met zo'n honderd feestende mensen ontruimd in Leiden

Corona of niet, zo'n honderd studenten vonden het nodig om donderdagavond een feestje te vieren in het Van der Werfpark in Leiden. Ze hielden zich daarbij niet aan de coronaregels, meldt mediapartner Sleutelstad. De politie heeft uiteindelijk een einde gemaakt aan het feestje.

Feestvierders in park Leiden weggestuurd | Foto: Sleutelstad

Rond 21.00 uur belden ondernemers en bewoners uit de Doezastraat de politie. Tegen 22.00 uur werden mensen het park uitgestuurd. Volgens Sleutelstad zijn er geen boetes uitgedeeld.

Koninklijke Horeca Nederland: 'Symboolpolitiek'

De directeur van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), Dirk Beljaarts, noemt de uitgelekte maatregelen van het kabinet in de horeca 'symboolpolitiek'. Volgens hem wil het kabinet daadkrachtig over te komen, maar zullen de maatregelen juist leiden tot verstoring van de openbare orde.

Hij denkt dat als op één tijdstip alle cafés, restaurants en bars leeglopen, het uitgaanspubliek zich gaat verspreiden zonder toezicht, wat voor problemen zal zorgen voor de openbare orde en handhaving. Woordvoerders van een aantal gemeenten die met de nieuwe maatregelen te maken krijgen, wilden of konden donderdagavond nog niet inhoudelijk reageren.

Code rood

België en Duitsland besloten donderdag om Zuid-Holland tot rood gebied te verklaren. In België gaat dit vrijdagmiddag om 16.00 uur in.

Sommige toeristen in Nederland wachten niet langer en pakken hun spullen, merkten ze donderdag bij vakantiepark Delftse Hout. 'Een derde van onze gasten is zijn spullen aan het pakken en gaat naar huis. En gasten die hadden gereserveerd, komen niet', zegt Pim Meijkamp van het vakantiepark.

Studenten

Ook onder studenten loopt het aantal coronabesmettingen op. Vooral in studentenhuizen wordt het virus snel verspreid. Maar corona buiten de deur houden in studentenhuizen is niet altijd even makkelijk. Nico Hiemstra uit Delft woont met 21 anderen samen, één huisgenoot had corona. 'Diegene moest in zijn kamer blijven, terwijl wij het huis niet uit mochten.'