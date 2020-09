Liveblog corona: Politievakbond boos over mogelijke maatregelen horeca

Naast de nieuwe horecamaatregel is het nog niet bekend of er andere coronamaatregelen worden genomen. Omroep West zendt de persconferentie om 19.00 uur live uit op app, web, radio en tv.

Cijfers over de ontwikkeling van het virus vind je hier.

Politievakbond boos over mogelijke maatregelen horeca

De politievakbond is niet blij met het voornemen van de overheid om de horeca in het westen van het land eerder te sluiten. Het kabinet maakt vrijdagavond nieuwe maatregelen voor de verspreiding van het coronavirus bekend, maar die lekten donderdagavond al grotendeels uit.

'We voorzien grote problemen', zegt woordvoerder van politievakbond ACP Gerrit van de Kamp. 'We hebben niet voldoende capaciteit om deze regels te handhaven. Maar zelfs als we ze wel kunnen handhaven, verplaatst het probleem zich alleen maar naar buiten.' Daar zou het volgens Van de Kamp dan helemaal onoverzichtelijk worden. 'Er is gedronken en in combinatie met onbegrip kan dat al snel uit de hand lopen. Het is gewoon niet te doen.'

Vanaf middernacht mag er niemand meer bij horecagelegenheden naar binnen en een uur later moeten ze de deuren sluiten, zo staat in de uitgelekte plannen. Daarnaast mag een groep bezoekers nog uit maximaal vijftig mensen bestaan. Wanneer de maatregelen van kracht worden is nog niet bekend.

Voorrangsregeling testen gaat vanaf maandagochtend in

Zorg- en onderwijspersoneel kan zich vanaf maandagochtend melden om zich met voorrang te laten testen op besmetting met het coronavirus. Dat maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend. Maandagochtend wordt een speciaal telefoonnummer bekendgemaakt dat zorgmederwerkers en onderwijzers kunnen bellen voor een afspraak.

Tot de testcapaciteit weer op orde is, kunnen ze zeven dagen per week tussen 07.30 en 20.00 uur het 'prioriteitsnummer' bellen voor een afspraak. De mensen die voorrang krijgen worden zoveel mogelijk 's ochtends getest, zodat ze 's avonds al de testuitslag kunnen krijgen.

Werk van zes op de tien werknemers veranderd door corona

Van zes op de tien werknemers is het werk door de coronacrisis veranderd. De werk-privébalans is niet verslechterd en ook is het aantal werknemers met een burn-out gelijk gebleven aan voor de crisis. Dat meldt TNO na onderzoek onder ruim 10.000 werknemers.

Uit de enquête blijkt dat er grote verschillen zijn in welke sectoren wordt thuisgewerkt. Vooral hoogopgeleide werknemers tussen de 25 en 54 jaar werkten thuis.

Thuiswerken gebeurt het meeste in de financiële dienstverlening en de ICT, aldus TNO. Zeven op de tien werknemers werkte (ook) op locatie bij de werkgever, waarvan 78 procent volledig. Vooral werknemers met een lagere of middelbare opleiding werkten drie maanden na het begin van de coronacrisis vaak (deels) op locatie. Het gaat hierbij vooral om werknemers die werkzaam zijn in de horeca, de zorg en de bouw.

Park met zo'n honderd feestende mensen ontruimd in Leiden

Corona of niet, zo'n honderd studenten vonden het nodig om donderdagavond een feestje te vieren in het Van der Werfpark in Leiden. Ze hielden zich daarbij niet aan de coronaregels, meldt mediapartner Sleutelstad. De politie heeft uiteindelijk een einde gemaakt aan het feestje.

Feestvierders in park Leiden weggestuurd | Foto: Sleutelstad

Rond 21.00 uur belden ondernemers en bewoners uit de Doezastraat de politie. Tegen 22.00 uur werden mensen het park uitgestuurd. Volgens Sleutelstad zijn er geen boetes uitgedeeld.

Koninklijke Horeca Nederland: 'Symboolpolitiek'

De directeur van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), Dirk Beljaarts, noemt de uitgelekte maatregelen van het kabinet in de horeca 'symboolpolitiek'. Volgens hem wil het kabinet daadkrachtig over te komen, maar zullen de maatregelen juist leiden tot verstoring van de openbare orde.

Hij denkt dat als op één tijdstip alle cafés, restaurants en bars leeglopen, het uitgaanspubliek zich gaat verspreiden zonder toezicht, wat voor problemen zal zorgen voor de openbare orde en handhaving. Woordvoerders van een aantal gemeenten die met de nieuwe maatregelen te maken krijgen, wilden of konden donderdagavond nog niet inhoudelijk reageren.

Code rood

België en Duitsland besloten donderdag om Zuid-Holland tot rood gebied te verklaren. In België gaat dit vrijdagmiddag om 16.00 uur in.

Sommige toeristen in Nederland wachten niet langer en pakken hun spullen, merkten ze donderdag bij vakantiepark Delftse Hout. 'Een derde van onze gasten is zijn spullen aan het pakken en gaat naar huis. En gasten die hadden gereserveerd, komen niet', zegt Pim Meijkamp van het vakantiepark.

Studenten

Ook onder studenten loopt het aantal coronabesmettingen op. Vooral in studentenhuizen wordt het virus snel verspreid. Maar corona buiten de deur houden in studentenhuizen is niet altijd even makkelijk. Nico Hiemstra uit Delft woont met 21 anderen samen, één huisgenoot had corona. 'Diegene moest in zijn kamer blijven, terwijl wij het huis niet uit mochten.'