Verdachte fatale steekpartij op Haagse begrafenis hoort strafeis

De man die wordt verdacht van het doodsteken van een familielid op een begrafenisceremonie in Den Haag hoort vrijdag welke straf daar volgens justitie op moet volgen. Vedat A. (50) heeft toegegeven dat hij met een mes heeft gestoken. Een psychiatrisch rapport moet uitwijzen of hij er ook geestelijk verantwoordelijk voor is.

Tijdens een eerdere zitting gaf de verdachte aan zich niet te hebben gerealiseerd wat hij had gedaan. Pas toen hij werd geconfronteerd met de camerabeelden, geloofde hij het. Daarom is hij in de afgelopen periode onderzocht door een psychiater. De uitkomst van dat onderzoek, is nog niet bekend.

Het drama gebeurde op 17 september 2019 tijdens een uitvaartplechtigheid in het Turks-islamitisch centrum aan de Paardenbergstraat in de Haagse wijk Transvaal. Veel mensen namen er afscheid van hun familielid of bekende, voordat de kist naar Turkije zou worden overgebracht. Vedat A. was er aanwezig als schoonzoon van de overledene.

Bedreigd

Volgens zijn advocaat Erdal Kaya zou hij in de dagen daarvoor zijn vernederd en bedreigd door een man die ook bij de ceremonie was. De verdachte had hem daarop willen aanspreken, maar het liep uit de hand. A. zou hem met een mes in de nek hebben gestoken. Een man wilde de ruzie sussen, kreeg het mes in zijn borst en stierf.