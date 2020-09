'Mensen die denken dat het meevalt met het coronavirus hebben een heel, heel, heel kort geheugen'

'In maart en april keken we iedere avond naar ic's op televisie', vervolgt de academicus van het LUMC. 'Toen stonden de kranten vol met wat er allemaal wel niet gebeurde. Sommige mensen zijn dat blijkbaar vergeten, maar het virus is dat niet vergeten. Want dat is nog steeds hetzelfde. We weten wat het virus kan aanrichten.'

Rosendaal legt vervolgens uit waarom de coronacrisis nog lang niet voorbij is. 'We schatten dat een miljoen mensen in het voorjaar corona hebben gehad. Er zijn 15.000 mensen opgenomen in de ziekenhuizen en ongeveer 4000 mensen hebben op de ic gelegen. Dat is een klein gedeelte van het geheel, het topje van de ijsberg. Maar dat topje konden onze ic's bijna niet aan.'

'Januari ging corona al rond'

Dat heeft er onder andere mee te maken dat jongeren in de lentemaanden volgens de epidemioloog buiten beeld waren. 'Toen testten we alleen mensen die doodziek waren. Toen moesten we weten of ze corona hadden of niet.' Doordat we nu veel ruimer testen, zie we de coronagevallen onder jongeren wel.

'Toen eind februari de eerste Nederlander met corona bekend werd, was het virus al een tijd actief in Nederland. Maar we hebben het niet gezien', weet Rosendaal. 'Waarschijnlijk ging het toen al rond onder jongeren. Want die zien elkaar veel. Op een gegeven moment kwam die hoos van ouderen en kwetsbare patiënten. We zitten nu in het stadium waar we ook in januari zaten. Maar de vorige keer zagen we niets en nu wel.'

Optimistisch

Wanneer druppelt het coronavirus door naar kwetsbare patiënten en ouderen? Dat is volgens de Leidse hoogleraar de vraag de komende weken. 'Ik ben daar wel optimistisch over', verklaart hij. 'We hebben nu maatregelen genomen en oudere mensen houden zich daar over het algemeen wel aan. Dus misschien druppelt het niet zo snel door als in het voorjaar. Maar ik zou het risico niet graag nemen.'

In de regio Haaglanden en Hollands-Midden ziet Rosendaal het al druk worden bij de eerste hulp en huisartsen. De ziekenhuisopnames zijn volgens hem de laatste weken gestegen. 'Het is niet zo dat we niets zien. Het aantal coronagevallen is wel degelijk aan alle kanten aan het stijgen. Alleen vooral nog bij jonge mensen.'

Ouderen bewuster

Dat beaamt Nikita van den Berge van GGD Hollands Midden. 'Er moet daarom weer bewustwording komen in de maatschappij', zegt ze. 'Het wordt overal weer drukker. Je ziet het bijvoorbeeld op de treinstations. Iedereen gaat toch weer lekker uiteten, naar het café. Mensen willen toch weer dingen gaan doen. Dat zie je terug in het aantal besmettingen. Dat loopt weer op.'

Dat de piek nu bij de jongeren ligt, komt volgens Van den Berge dat ouderen bewuster met coronamaatregelen omgaan. 'Jongeren denken dat het wel meevalt. Bijvoorbeeld omdat de klachten bij hun vrienden die corona hebben gehad niet ernstig waren. Maar het gedrag van jongeren is voor ons ook gokken. Dus we gaan de komende tijd in gesprek met de doelgroep om te kijken waarom ze zich anders gedragen ten opzichte van corona.'

