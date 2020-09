Nieuwe corona-testlocatie in Delft gaat maandag open

De GGD Haaglanden opent aanstaande maandag een extra corona-testlocatie in Delft. Bij de nieuwe testlocatie aan de Bieslandkade kunnen in eerste instantie 300 mensen per dag terecht. Dat aantal kan later worden uitgebreid, laat een woordvoerder van de GGD weten.

De GGD gaat voor de testlocatie samenwerken met het Reinier Haga Ziekenhuis. De GGD neemt de testen af, het ziekenhuis gaat de testen analyseren in het laboratorium. De testlocatie, die voornamelijk is bedoeld voor inwoners van Delft, kan open omdat het ziekenhuis vanaf maandag de capaciteit heeft de 300 testen per dag te analyseren.

'Deze testlocatie is specifiek bedoeld voor bezoekers die lopend of op de fiets komen', aldus de GGD-woordvoerder over de locatie in het centrum van Delft. Op de testlocatie kunnen mensen met koorts of luchtwegklachten (zoals hoesten of keelpijn) zich op afspraak laten testen op het coronavirus. De locatie in Delft is maandag tot en met vrijdag open, maar kan uiteindelijk ook in het weekend open gaan, mocht dat nodig blijken.

Zes locaties

In totaal beschikt GGD Haaglanden dan over zes testlocaties om inwoners met klachten te testen op het coronavirus. De andere locaties bevinden zich in het centrum van Den Haag, bij HMC Bronovo, Nootdorp, Leidschendam en Naaldwijk.

Toenemende vraag

De opening van deze nieuwe testlocatie sluit aan bij de toenemende vraag naar tests in de regio Haaglanden. Ook wil de GGD de reisafstand voor een test zo klein mogelijk houden voor inwoners. Het uitbreiden van het aantal testen per dag en het openen van een nieuwe testlocatie is afhankelijk van de capaciteit bij laboratoria om de afgenomen tests te analyseren. 'Hier wordt landelijk hard aan gewerkt', weet de GGD.

LEES OOK: Extra fabriek in Leiden voor produceren coronavaccin: 'Om de vraag straks aan te kunnen'