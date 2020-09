'Cafés moeten om 1.00 uur dicht en nog maar 50 gasten toegestaan'

In totaal wordt in zes regio's in de Randstad het cafébezoek ontmoedigd. Om middernacht gaan de lampen aan en de muziek uit. Een uur later moet de kroeg leeg zijn, schrijft de NOS. Ook het maximale aantal mensen dat aanwezig mag zijn in een horecazaak wordt teruggebracht. Nu is de maximale groepsgrootte nog 100. Dat wordt 50. Wanneer de maatregel ingaat is nog niet duidelijk.

Naast Haaglanden en Hollands Midden gaat het ook om Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Utrecht en Kennemerland (Haarlem).

Sander Dubbeldeman heeft meerdere kroegen in Leiden en vindt de nieuwe maatregelen helemaal niet erg. ‘Ik ben het zat om politieagentje te spelen, dan maar minder omzet’, klinkt het opgelucht. ‘Hoe later het wordt, hoe losbandiger de mensen. Je moet iedereen de hele avond controleren. Tot drie, vier uur. Daar ben ik nu gedeeltelijk vanaf'.'

Apelek aan de bar

‘In één van mijn kroegen sta ik tot 04.00 uur ’s nachts rokers uit de wc te trappen. Sommige gasten moet je zes keer op een avond waarschuwen dat ze niet te dicht bij elkaar moeten zitten. Ik heb de leeftijd om binnen te komen al naar 21 jaar verhoogd omdat de studentjes apelek aan de bar zaten en niet wilden luisteren. Ik was er helemaal klaar mee. En geloof mij, ik ben niet de enige horecaondernemer die er zo over denkt.’

Voor Dubbeldeman is de sluitingstijd om 01.00 uur wellicht een oplossing voor een personeelsprobleem. ‘Die middagdiensten had ik zo gevuld, maar bijna niemand had zin om ’s avonds te werken, ook al waren die diensten langer. Mensen komen hier om gezellig in de kroeg te werken, niet om de hele avond iedereen te controleren of ze de regels wel of niet overtreden.’

Studenten

Met regionale maatregelen wil het kabinet het stijgende aantal besmettingen tegengaan. Woensdag kwamen er 1500 besmettingen bij en vandaag werden er 1756 nieuwe besmettingen gemeld. De meeste coronabesmettingen in de regio Haaglanden vinden plaats in de privésfeer, bij terugkerende vakantiegangers en bij studenten. Dat zei burgemeester Jan van Zanen van Den Haag woensdagnacht in de Haagse gemeenteraad.

Donderdagavond is er overleg geweest tussen het kabinet en de voorzitters van de zes veiligheidsregio's. De maatregelen worden vrijdag verder uitgewerkt, 's avonds is er opnieuw een persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge.

