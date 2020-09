Leidse studentenvereniging na massaal feest eerstejaars: 'Ga in quarantaine en test bij klachten'

De honderd studenten die donderdagavond een feest in het Van der Werfpark in Leiden organiseerden moeten in thuisquarantaine en zich laten testen bij klachten. Dat heeft het bestuur van de studentenvereniging Augustinus laten weten. 'Wij vinden dit gedrag dom en onverantwoord', zo laat voorzitter Noah Westerlaken weten. 'Zeker nu het aantal coronabesmettingen in de regio Hollands-Midden fors oploopt.'

Een groep van ongeveer honderd eerstejaarsstudenten vierde donderdagavond feest in het Van der Werfpark. Via de groepsapp van hun kleine introductiegroepjes hadden ze afgesproken om 's avonds naar het park te komen. 'Je moet je voorstellen dat je net naar Leiden bent gekomen en dat je dan nieuwe mensen moet leren kennen', legt een van de studenten zijn aanwezigheid uit.

De studenten proberen niet te laten weten van welke studentenvereniging ze zijn. 'Onze vereniging doet echt ontzettend haar best, maar online lukt het gewoon niet en op de vereniging kunnen we niet terecht', vervolgt de student tegen mediapartner Sleutelstad.

Geen afstand

Toch wordt al snel duidelijk dat de studenten lid zijn van studentenvereniging Augustinus. Het bestuur van deze vereniging is niet te spreken over deze actie. 'Op beelden is te zien dat er vaak geen afstand werd gehouden, dat er werd gezongen en alcohol gedronken. Dit gebeurde ondanks alle afspraken en maatregelen die zowel binnen als buiten de vereniging gelden. Het bestuur van de LVVS Augustinus keurt dit dan ook ten zeerste af', zo laat voorzitter Westerlaken weten.

De studentenvereniging besluit dan ook om direct maatregelen te nemen. Zo gaat het verenigingspand voor twee weken dicht en worden alle activiteiten in het kader van de kennismaking voor eerstejaars twee weken opgeschort. Ook roept het bestuur alle aanwezigen op om in thuisquarantaine te gaan en zich te laten testen bij klachten.

Eventuele kosten

Het bestuur beraadt zich nog op verdere consequenties voor de leden die betrokken waren bij het feest. 'Wij zullen ook in overleg met de gemeente treden over de schade aan het park en de eventuele kosten daarvan. Deze zullen wij vergoeden', zo besluit Westerlaken.

Het feest viel niet alleen slecht bij de studentenvereniging. Diverse docenten van de universiteit hebben op Twitter hun ongenoegen uitgesproken. 'Ik ben bezorgd door het gebrek aan actie', laat Maartje Janse weten. 'Ik sta elke week urenlang voor vier groepen met twaalf studenten, dus kom met 48 studenten in contact. Het is heel fijn om mijn studenten echt college te kunnen geven, maar is het het risico waard.'

On campus

Collega Miko Flohr valt haar bij. 'Deze zorgen hebben velen van ons, ook ik. En niet alleen voor mezelf, zeker ook voor collega's die soms kwetsbaarder zijn dan ikzelf ben. Voor eerstejaarscolleges is het beleid bij ons: zoveel mogelijk on campus. Dat betekent dat we niet zomaar kunnen zeggen: het is mooi, ik ga online.'

Ook vanuit de stad kwam veel kritiek op het feest. 'De Leidse horeca, winkels en de goedwillende Leidenaars mogen niet de dupe worden van dit onverantwoorde gedrag van een groep studenten', zo liet Centrummanagement Leiden weten. 'We vragen met klem aan de burgemeester van Leiden en de rector van de Universiteit Leiden om hier actie op te ondernemen zodat dit niet meer voorkomt.'

Ongelooflijke ezels

Het Centrummanagement kreeg direct bijval van rector Carel Stolker. 'Ongelooflijke ezels deze studenten. Terecht dat de stad kwaad is, dat ben ik ook.' De rector is blij dat Augustinus zelf actie heeft ondernomen na het feest en dat hij niet in hoeft te grijpen. 'Ik verwacht dat de meest betrokken studentenvereniging maatregelen neemt. En dat doen ze, zelfs zonder dat burgemeester of rector ze dat hoeft te zeggen. En dat is mooi. Want ook zij balen enorm.'

