Westlandse kweker maakt bier van orchideeën

De mannen van bierbrouwerij De Werf maakten eerder bier van komkommer. 'Dus waarom niet iets soortgelijks maar dan met orchideeën,' zegt Tim van Leeuwen van Opti-flor uit Monster. 'Ze vroegen ons of dat mogelijk is. We zijn het gaan onderzoeken en het antwoord is: ja het kan.'

'We zijn heel veel gaan proeven', gaat Van Leeuwen verder. De bloemblaadjes, de stelen, verschillende soorten. Uiteindelijk kwamen we er achter dat van een bepaalde geurige soort de blaadjes heel lekker kruidig zijn. Daar hebben we een extract van laten maken en dat zit in het bier.'

Tweede batch

Maar waar smaakt zo'n orchideeënbiertje dan naar? 'Het heeft iets bloemigs, zacht en fris', legt de orchideeënkweker uit. 'Je kan het moeilijk ergens anders mee vergelijken. Maar het is zeker lekker!'

Inmiddels wordt 'Orchid Beer' per flesje geschonken bij de plaatselijke Westlandse horeca. 'De reacties zijn positief. Het wordt zelfs zo goed verkocht dat we met een bevoorradingsprobleem zitten. We zijn nu met spoed begonnen aan het ontwikkelen van een tweede batch.'

