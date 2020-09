De kut moet uit de schaamstreek, actrice Anne-Marie Jung knutselt creatief met kutjes

Postzegels, taco's, rosbief, klei of gewoon breien. Anne-Marie en Marieke gebruiken allerlei materialen voor hun DIY-vagina's (Do It Yourself). 'Marieke bracht eerder Yarn Porn, het humoristische pornohandwerkboek uit', vertelt Anne-Marie aan Justin Verkijk in De Lunchshow op Radio West. 'Dat was een boekje met een knipoog op het formaat Candy of Chick', pornoboekjes uit de jaren '70. 'Alle geslachtsdelen waren in dat boekje gebreid en gehaakt. Omdat we allebei erg van knutselen houden wilden we als opvolger een ode aan vrouwelijk geslachtsdeel maken, met 101 verschillende DIY vagina's.'

Anne-Marie Jung (1974) is een in Den Haag woonachtige actrice en zangeres. Ze speelt veel gastrollen en kleine rollen, in onder andere Holland Sport, Toscane, Jiskefet en Evelien. Ze is de vaste actrice in het kinderprogramma Het Klokhuis. In 2011/2012 was ze leading lady in de show van André van Duin. In 2012 deed ze mee aan Wie is de Mol? Anne-Marie bleek uiteindelijk de 'Mol' te zijn.

Kutknutsel | Foto: Marieke Voorsluijs

'De officiële naam is vulva'

Flamoes, punani, spleet, scheur, poes, kut, vagina. De namen zijn eindeloos voor het vrouwelijk geslachtsorgaan. 'De officiële naam is vulva', doceert Anne-Marie. 'De vagina is daar het binnenste van en wat belangrijk is, ze zien er allemaal verschillend uit. Ze zijn niet uniform zoals veel vrouwen en ook mannen denken. Op het gebied van kut is nog veel te halen. Ik ken zelfs verhalen van vrouwen die in de sauna hun schaamlippen proberen te verstoppen of zelfs laten afknippen, omdat ze niet aan het standaardbeeld voldoen.'

Kutknutsel | Foto: Marieke Voorsluijs

Het is een hartstikke giebelig en licht ongemakkelijk onderwerp de kut en kutknutselen. Anne-Marie legt uit: 'We willen vooral dat de kut genormaliseerd wordt. De kut zit verstopt en het is letterlijk niet de bedoeling dat we haar allemaal lekker uit de broek laten hangen. Dat wil ik bij de penis ook niet. Rondom de penis is minder schaamte juist omdat hij zichtbaar is en je er bijvoorbeeld een poppetje van kan maken. Mannen zijn ook opener over seks en hun eigen geslachtsdeel. Bij vrouwen zie je meer terughoudendheid.'

Kutknutsel | Foto: Marieke Voorsluijs

'Het Vagina Bevrijdings Front’

Ze vervolgt: 'Jongens beginnen op hun tiende hun piemel al te meten. Welke vrouw kent haar eigen kut eigenlijk goed en wie durft er met andere vrouwen over de vulva te praten? Wie heeft het over gebruik van hygiëneproducten of denkt dat alles daar beneden naar bloemetjes moet ruiken.' Anne-Marie wil dat het boek een startpunt kan zijn voor dit soort gesprekken. 'Het Vagina Bevrijdings Front’.

Kutknutsel | Foto: Marieke Voorsluijs

Toch stelt Anne-Marie vast dat de titel van boek best shocking kan zijn voor veel mensen. 'Ik zei laatst tegen mijn dochter: Zeg maar niet wat mamma nu doet als een vriendinnetje komt spelen. Want dan ben ik toch de moeder die een kutboek heeft gemaakt.'

Kreatief met Kut: Een ode aan het vrouwelijk geslachtsdeel door middel van 101 punanis, vagina's en spleten.

Kijk hier hoe je een van de kutknutsels maakt.