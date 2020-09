Hotel in Lisse op vingers getikt voor huisvesten arbeidsmigranten

De afgelopen maanden hebben omwonenden en ondernemers diverse klachten ingediend over de gasten van Hotel de Lis. Daarbij ging het over geluidsoverlast, parkeeroverlast en vervuiling. De gemeente heeft onderzocht waar het hotel voor wordt gebruikt en concludeerde dat er arbeidsmigranten verblijven in het hotel.

Dat is volgens de gemeente in strijd met het bestemmingsplan. De gemeente zal er op toezien dat het hotel, met 36 kamers, daadwerkelijk stopt met het huisvesten van arbeidsmigranten. Zo niet, dan kan het hotel een boete verwachten.

Hotel de Lis in Lisse | Foto: Google Streetview

Makkelijke weg

Eigenaar Marck Heilygers is niet te spreken over de actie van de gemeente. Hij zegt al maanden met de gemeente in gesprek te zijn over een alternatieve functie voor zijn hotel en het aanpassen van het bestemmingsplan. 'Dan gaat er toch iemand uit de buurt klagen en dan is dit blijkbaar de makkelijkste weg. Maar daar wordt dan wel naar geluisterd', zegt hij.

Door de coronacrisis heeft het hotel een stuk minder bezetting en dus is Heilygers op zoek naar alternatieven. 'Maar ik hou me daarbij aan alle hotelregels. Gasten die er via het uitzendbureau zijn, blijven ook keurig binnen de periode die is toegestaan. Het klopt dat er een keer een open vuilniszak op ons terrein lag en er was ook een keer wat meer geluid op een zaterdagavond, maar dat stelde niet veel voor. Het was geen harde muziek, alleen lachen en praten.'

Heilygers gaat nu een advocaat op de zaak zetten en hoopt dat hij er alsnog uitkomt met de gemeente.

