'Het halen van jonge spelers is beleid van de club, ik voer dat uit'

Tijdens de persconferentie in aanloop naar het thuisduel met FC Groningen haalde ADO-trainer Aleksandar Rankovic de cijfers van zijn nieuwe ploeg boven tafel. ‘Wij hebben van 23 spelers afscheid genomen en met de huurling van Hoffenheim erbij 15 spelers teruggehaald. Het is extreem, maar wel noodzakelijk’, zegt Rankovic over de metamorfose van ADO Den Haag.

In de eerste wedstrijd van het seizoen verschenen veel nieuwelingen aan de start. Die piepjonge selectie verloor met 2-0. 'Deze jongens hebben tijd nodig. De gemiddelde leeftijd in de Eredivisie is niet hoog. Wij hebben ook veel jonkies. Mijn taak als trainer is om hen zo snel mogelijk beroemd te maken', legt Rankovic uit.

In de week voor FC Groningen haalde ADO Den Haag weer drie nieuwe spelers. Lassana Faye (22), David Philipp (20) en Illay Elmkies (20). Alle drie begin twintig en alleen linksback Faye heeft ervaring in de Eredivisie. ‘Dit is het beleid van de club. Ik ben de trainer die het beleid uitvoert, dat wil ik doen voor een langere periode. Wat ik eerder al zei. 23 spelers vertrokken, 15 nieuw. Van die vijftien hebben er twee of drie eredivsie-ervaring. Dat zegt ook veel’, vertelt Rankovic. ‘Ik heb vandaag met mensen van de club gesproken. ADO heeft de laatste twintig jaar niet zoveel veranderingen gekend. Het is extreem, maar wel noodzakelijk. Geld hebben we niet, dus wij moeten wel iets creëren om de club te helpen.’

Vorige wedstrijd: Heracles Almelo – ADO Den Haag 2-0

In de eerste wedstrijd van het seizoen werd ADO Den Haag op het middenveld compleet overlopen. Een dikke streep door het debuut van Dante Rigo. ‘Ik had er meer van verwacht. Het was teleurstellend, dan ben ik eerlijk over. Zowel qua resultaat als voor mezelf. We hadden lastig om grip te krijgen op de middenvelders van Heracles. Wat er tegen Groningen anders moet? De intensiteit in de wedstrijd moet omhoog, we moeten meer in duels komen. Het revanchegevoel is groot. We willen Groningen bij de strot pakken.’

In aanloop naar FC Groningen trainde ADO Den Haag weer achter gesloten deuren. Daardoor is het lastig in te schatten wie Rankovic laat starten zondagmiddag. Nieuwkomer Faye start in ieder geval. Hij vervangt de geschorste Boy Kemper. Of de twee andere nieuwelingen starten wilde Rankovic niet kwijt. ‘Wij discussiëren nu over het elftal. Of er heel veel veranderen komen weet ik nog niet. Faye gaat sowieso starten. Ik kan er verder niet veel over zeggen.’

