Broer neemt het op voor verdachte die hun moeder doodde

De broer van de 32-jarige Joshua de K. uit Den Haag, die vorig jaar zijn 62-jarige moeder om het leven bracht tijdens een ruzie, heeft vrijdag bij de Haagse rechtbank een goed woordje gedaan voor de verdachte. 'In zijn aard is hij een goed mens', zei de broer over De K. 'Hij verdient de minste straf.'

De K. kreeg op 4 augustus vorig jaar ruzie met zijn moeder over het roken van wiet in hun gezamenlijke woning in het Laakkwartier in Den Haag. De K. beweert dat zij op hem afkwam met een mes. Uit zelfverdediging zou hij haar toen gestoken hebben in hals en borst. Vorig jaar november verklaarde de zoon al bij de rechtbank dat hij in zijn jeugd was mishandeld door zijn moeder. Ze zou hem onder de hete douche gezet hebben.

De vrouw zou twee andere kinderen destijds ook mishandeld hebben, zo vertelde de advocaat van Joshua de K. daarna nog eens. Een van die kinderen legde daarover een verklaring af in het strafrechtelijk onderzoek.

Tbs

Vrijdag was er weer een tussentijdse zitting in de zaak. Joshua de K. was zelf niet aanwezig. De broer verklaarde dat hij het ook namens een andere broer en zus voor de verdachte opnam.

Volgens de deskundigen is de verdachte sterk verminderd toerekeningsvatbaar. Ze menen dat De K. tbs met dwangverpleging moeten krijgen als hij schuldig wordt bevonden. De rechtbank is nog niet klaar met het onderzoek naar de geestesgesteldheid van de verdachte. De inhoudelijke behandeling van de zaak is pas in het eerste kwartaal van volgend jaar.

