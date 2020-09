Meer werkloze jongeren door corona: 'Ik zat thuis en had overdag niet meer echt wat te doen'

'Ik werkte in de bouw. Toen kwam corona. Ik raakte mijn baan kwijt en kwam thuis te zitten, overdag had ik niet echt meer wat te doen.' Aan het woord is de 25-jarige Anwar Benkhallouk. Hij is één van de vele jongeren van tussen de 18 en 27 jaar in Den Haag die zonder werk kwamen te zitten. Door de coronacrisis is dat aantal de afgelopen maanden flink opgelopen. De gemeente probeert zoveel mogelijk jongeren weer aan een baan te helpen.

'We begonnen in 2017 met ongeveer 4.000 werklozen. Daar hebben we heel veel op ingezet de afgelopen periode, om te zorgen dat we dat cijfer naar beneden konden krijgen', vertelt Stefan Lakhichand. Hij is manager bij het Servicepunt Arbeid van de gemeente Den Haag. Jongeren kunnen daar hulp krijgen bij het vinden van een opleiding, leerwerkplek of een geschikte baan. De medewerkers brengen jongeren in contact met werkgevers, helpen bij het schrijven van een sollicitatiebrief en oefenen met het voeren van een sollicitatiegesprek.

De cijfers daalden gestaag tot rond de 3.000 jeugdwerklozen in Den Haag. Door de coronacrisis is dat aantal nu weer opgelopen, tot boven het niveau van 2017. 'Alles lag op zijn gat. Niks kon meer, de arbeidsmarkt zakte als een kaartenhuis in elkaar', zegt Aimad Bennouho van het Servicepunt Arbeid. Momenteel zijn er 4.200 tot 4.400 werkloze jongeren in de stad. 'Wij als gemeente moeten samen met partners in de wijken, de Rijksoverheid, ondernemers en scholen stevig inzetten op een aanpak om uiteindelijk die kwetsbare groep werklozen weer op school of aan het werk te krijgen', zegt Lakhichand.

'Ze zijn erin blijven geloven'

Anwar wordt nu door het Servicepunt Arbeid geholpen bij het aanpakken van zijn schulden. En hij heeft een nieuwe baan gevonden, in de milieubranche. Ook Brenda Vink raakte ooit haar baan kwijt. 'Toen ik begin twintig was, kreeg ik uitval in mijn benen. Ik kon bijna niet meer lopen. Toen heb ik moeten stoppen met werken.' Dankzij de hulp begint ze volgend jaar aan een leerwerktraject in de zorg.

'Anwar en Brenda hebben onwijs veel gedaan. Ik moet hen een compliment geven, dat ze erin zijn blijven geloven en dat ze erop vertrouwden dat wij samen iets konden bereiken', zegt Aimad Bennouho.

Jongeren die hulp zoeken bij het vinden van werk of een opleiding, kunnen zich melden bij het Servicepunt Arbeid.