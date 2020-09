Twee Hagenaars aangehouden na heroïnevangst in Engeland

Twee Hagenaars zijn in de nacht van dinsdag op woensdag gearresteerd voor de smokkel van heroïne. In Engeland werd een partij van 1200 kilo ontdekt in een container die naar Nederland werd verstuurd. De politie volgde de lading en kon de twee verdachten in een loods in Honselersdijk aanhouden. De partij drugs had een straatwaarde van 36 miljoen euro.

De heroïne zat verstopt in een container met balen rijst. In het Engelse plaatsje Felixtowe werd de lading drugs al uit de container gehaald. De zending werd vervolgens per zeeschip naar Antwerpen vervoerd, voor deze deze per vrachtwagen in Honselersdijk werd bezorgd. De politie volgde de zending de hele tijd, waarna het arrestatieteam de loods binnenviel op het moment dat de twee verdachten de container aan het uitladen waren.

De twee aanwezige mannen, Hagenaars van 48 en 60 jaar werden ter plaatse aangehouden. Een derde verdachte, een 38-jarige man uit Bleiswijk werd later in zijn woning aangehouden. De Engelse politie had in Felixtowe ook al een 45-jarige Engelsman aangehouden. De twee Hagenaars zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris die het voorarrest met twee weken heeft verlengd.