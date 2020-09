Primeur KNVB: invoering vijfde klasse zaterdagvoetbal

De KNVB gaat komend seizoen een vijfde klasse invoeren in het zaterdagamateurvoetbal. Hierdoor kunnen de ploegen in de vierde klasse komend seizoen degraderen naar deze nieuw te vormen vijfde klasse.

'De afgelopen jaren is het aantal vierde klasse teams sterk toegenomen en we verwachten dat deze trend zich doorzet', zo legt de KNVB deze stap uit. 'We zien in toenemende mate, als gevolg van de onderlinge forse krachtverschillen, grote uitslagen terug, wat niet bijdraagt aan een aantrekkelijke competitie voor alle deelnemers. Door de groei van het aantal poules in de vierde klasse werd ook de kans op promotie naar de derde klasse steeds kleiner. Om iedereen een aantrekkelijke en passende competitie aan te kunnen bieden is daarom besloten tot de invoering van een zaterdag vijfde klasse in West 1 en West 2 per seizoen 2021/’22.'

In het huidige seizoen is een aangepaste promotie-/degradatieregeling van toepassing, zo legt de KNVB uit. 'In elk van de negen huidige poules zullen drie teams vanuit de vierde klasse degraderen naar de nieuw te vormen vijfde klasse. Op basis van het huidige aantal teams starten we in ieder district met twee poules.'