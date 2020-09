Rutte hamert opnieuw op regels: 'Corona is een ver-van-mijn-bedshow geworden'

'De situatie is zorgelijk. Als je kijkt naar de groei van het aantal besmettingen dan is dit de tweede golf', legde minister Hugo de Jonge tijdens een persconferentie uit. Het kabinet kondigde aan dat er vanaf vrijdagavond regionale maatregelen genomen gaan worden. Volgens premier Mark Rutte zijn er zes regio's in Nederland waar het aantal besmettingen te snel groeit en strengere maatregelen nodig zijn. Haaglanden en Hollands Midden vallen allebei onder deze zes regio's.

Volg alles over het coronavirus in ons liveblog.

Om de maatregelen inzichtelijk te maken worden de regio's in Nederland in drie categorieën ingedeeld. 'In categorie 1 zitten de regio's met een normaal risico', legde De Jonge uit. 'In categorie 2 zitten de regio's waar extra regionale maatregelen nodig zijn en in categorie 3 zitten de regio's waar de situatie ernstig is en harde maatregelen nodig zijn.' De regio's Haaglanden en Hollands Midden zijn door het kabinet allebei in categorie 2 ingedeeld.

Donderdag werd al bekend dat de horeca in heel Zuid-Holland vanaf zondagavond hun deuren om middernacht moet sluiten. Nieuwe bezoekers mogen dan niet meer naar binnen en om 1.00 uur moet iedereen buiten staan. Verder wordt het verboden om met groepen groter dan vijftig personen bij elkaar te zijn. Dit zijn enkele van de regionale maatregelen die het kabinet vrijdagavond heeft aangekondigd.

Regionale aanpak

Premier Rutte vertelde waarom de regionale aanpak nodig is. 'Het coronavirus is met een comeback bezig, waardoor het OMT met een dringend advies kwam om daar waar virus oplaait extra maatregelen te nemen. De anderhalve meter afstand wordt moeilijker, thuisblijven met klachten blijkt moeilijk. Iedereen snakt naar contact met familie en vrienden. Daarom is het niet goed de regels te negeren. Corona is voor veel mensen een ver-van-mijn-bedshow geworden.'

De groei van het virus wordt uitgedrukt in het reproductiegetal. Deze zogenaamde r moet onder de 1 blijven om er voor te zorgen dat het virus zich niet verder verspreidt. 'Nu is dat 1,4', vertelt Rutte. 'Als het aantal besmettingen in dit tempo blijft groeien dan gaan we naar tienduizend besmettingen per dag.'

Uitzonderingen

In de zes regio's mag de horeca vanaf middernacht geen nieuwe bezoekers meer binnenlaten. Om 1.00 uur moet iedereen het pand hebben verlaten. Een andere maatregel is dat samenkomsten nog maar maximaal vijftig mensen mogen hebben. Voor grotere groepen moet een vergunning worden aangevraagd. Dit geldt voor bijna alle groepen, zoals binnen als buiten, waaronder bruiloften. Uitzonderingen zijn onder meer uitvaarten, religieuze bijeenkomsten en scholen. Het verbod op grote groepen gaat zaterdag in.

Volgens de premier kon het coronavirus in het voorjaar worden teruggedrongen omdat het overgrote deel van de bevolking zich aan de regels hield. 'Dat gevoel van noodzaak moet weer terug. Wat daarbij niet helpt, is het beeld dat het in de ziekenhuizen nu rustiger is dan in maart en april. Doordat momenteel vooral jongeren het virus oplopen, worden coronapatiënten minder ziek dan toen.'

Mensen in zorg niet aandoen

'Maar', zo waarschuwt Rutte, 'als het aantal besmettingen in dit tempo blijft oplopen, is het onvermijdelijk dat dit ook in de ziekenhuizen gaat doorwerken. Dat kunnen en mogen we de zorg en de mensen die werken in de zorg niet aandoen.'

Minister De Jonge ging ook in op het gebrek aan testcapaciteit. 'Laboratoria zitten krap in hun capaciteit. We hebben afspraken gemaakt met nieuwe laboratoria en we kunnen nieuwe testen als sneltesten inzetten als ze betrouwbaar genoeg zijn, maar krapte gaat nog wel een paar weken aanhouden. Laat je daarom alleen testen als je klachten hebt. Kinderen tot 12 jaar hoeven zich niet meer te laten testen bij milde klachten. 'Niet alleen hebben zij weinig last van het virus, het zorgt er ook voor dat het minder druk in de teststraten wordt.'

Leidse studenten

De premier gaf de studenten ook een compliment, maar ging ook in op het feest van de Leidse studenten donderdagavond. 'Leiden is een situatie die je niet wilt. Daar is gelukkig ook direct ingegrepen, want dat was onverantwoordelijk wat daar gebeurde. Maar we hebben ook gesprekken met de leiders en zij zijn zich heel bewust van de risico's en zetten zich in om het virus te beperken. Dus allebei is waar. Er gaat veel fout, maar ook veel studenten zetten zich in om het virus onder controle te houden.'

LEES OOK: Zorgen om toename besmettingen in studentenhuizen Leiden