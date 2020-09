Dit zijn de regionale maatregelen van Haaglanden en Hollands Midden

De regio Haaglanden gaat de regels strenger handhaven. Er komen controles bij horecagelegenheden, feestzalen, sportaccommodaties en studentensociëteiten. Als de regels worden overtreden na een waarschuwing, volgt sluiting voor twee weken. Als de regels bij herhaling worden overtreden, volgt sluiting voor een maand. Als de maatregelen daarna nog een keer genegeerd worden, volgt sluiting voor de duur van drie maanden. 'Dat doen we niet omdat we het fijn vinden, maar om ervoor te zorgen dat het aantal besmettingen omlaag gaat', zo legt Van Zanen uit.

Ook komen er in de regio Haaglanden speciale venstertijden in overheidsgebouwen voor kwetsbare groepen. Alleen zij mogen op dat moment gebruik maken van bijvoorbeeld de bibliotheek of het zwembad. 'We roepen bedrijven, zoals supermarkten, op om dit ook te doen.' Ook regio Hollands Midden zegt dat overheidslocaties dit kunnen gaan invoeren.

Studenten en kwestbare mensen

Ook gaat de Veiligheidsregio Haaglanden praten met universiteiten, hogescholen en studenten(sport)verenigingen. 'Doel van de communicatie is dat deze groepen (opnieuw) de urgentie zien van het naleven van de regels', laat Van Zanen weten. 'Het succes in maart en april was dat iedereen zich verantwoordelijk gedroeg. We moeten alles op alles zetten om een nieuwe lockdown te voorkomen.'

Ook de regio Hollands Midden richt zich tot jongeren 'We gaan met hen in gesprek via scholen, buurthuizen, jongerenwerkers en studentenverenigingen. We willen mensen bereiken en motiveren om zich weer te gaan gedragen. We zijn allemaal een beetje slordig geworden. Het gaat om een gedragsverandering', zegt burgemeester Lenferink, voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Geen extra maatregelen

Verder neemt Hollands Midden geen extra maatregelen, naast de door premier Rutte aangekondigde landelijke maatregelen. Dat zegt burgemeester Henri Lenferink van Leiden, de voorzitter van de Veiligheidsregio. 'De meeste besmettingen vinden plaats achter de voordeur, daar kunnen wij niet ingrijpen', aldus Lenferink.

Groepen mogen vanaf zondag niet meer groter zijn dan vijftig personen. Er zijn wel enkele uitzonderingen mogelijk, zoals voor religieuze bijeenkomsten, uitvaarten en scholen. Lenferink kon nog niet aangeven of deze regels ook voor bijvoorbeeld sportclubs gaan gelden. 'We moeten nog uitzoeken waar de grenzen liggen, dat is nog niet zo eenvoudig. Waar die grenzen precies liggen is voor ons ook nog niet heel duidelijk omdat we de aanwijzing nog niet op papier hebben.'

