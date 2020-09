Vijf jaar cel geëist voor verkopen niet-bestaande vliegtuigen en oprichten nep-bank

De verdachte was bezig zich in Nederland te vestigen. Hij had voor een jaar een villa gehuurd in Zwammerdam en die vooruit betaald. Toen hij zich wilde inschrijven bij de gemeente ontdekte de baliemedewerkster dat zijn Litouwse paspoort vals was. Hij werd aangehouden en bleek ook een vals Italiaans paspoort en een valse Litouwse identiteitskaart bij zich te hebben.

Toen agenten een kijkje namen in de villa van de man, vonden ze stempels voor het namaken van documenten, allerlei vervalste papieren en promotiemateriaal van een onbekende vliegtuigmaatschappij. Die maatschappij bleek niet te bestaan. De man had het logo gefotoshopt in bestaande filmpjes van echte vliegtuigmaatschappijen. Geboekte chartervluchten per privéjet werden nooit geleverd. Een Nederlands slachtoffer heeft hiervan aangifte gedaan.

4,1 miljoen op Tsjechische rekening

Uit het onderzoek bleek ook dat de huur voor de villa in Zwammerdam was betaald vanaf een Tsjechische rekening van de 'bank' Custos Trust Sro. Ook in Amsterdam was een filiaal hiervan opgericht. Wie contact opnam met een van de vele accountmanagers, kwam per e-mail of telefoon vermoedelijk altijd bij de 32-jarige Pool zelf uit, aldus het OM. Na uitgebreid onderzoek via 'een bijna onuitwarbare kluwen van tussenpersonen, brievenbusfirma's en agentschappen in Tsjechië, Cyprus, Ierland en Liechtenstein', bleek de 4,1 miljoen euro die op de rekening stond zwart geld te zijn.

'Een nep-vliegtuigmaatschappij, nep-contracten, een nep-bank met nep medewerkers, een nep-identiteit. Het kan filmisch overkomen', zei de officier van justitie vrijdag. 'Maar verdachte schepte nadrukkelijk een faciliteit waar crimineel geld anoniem kon worden gestald. Klanten, notarissen, banken en beslagrechters heeft hij daarbij vakkundig om de tuin geleid. En hij stuurde de Nederlandse justitie doelbewust op een ghost-hunt naar waarschijnlijk niet bestaande getuigen. In de hoop dat van uitstel afstel zou komen.'