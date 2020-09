Diggy Dex bezingt met Haagse rappers de vrede tijdens sPEAK UP concert in Paard

'De Haagse rappers hebben tracks gemaakt die met vrede te maken hebben', vertelt Max Mollinger van het Haags HipHop Centrum. Kernwoorden van de nummers zijn vrede, tolerantie en vrijheid. Door de lockdown en de coronamaatregelen heeft het begrip vrijheid voor veel mensen nog meer lading gekregen. 'We hopen wel dat het publiek nu nog meer begrijpt wat vrijheid inhoudt. Het gaat tenslotte over hen, ik ben een oude lul', zegt Mollinger op z'n Haags. 'Het gaat om de toekomst.'

Het sPEAK UP concert wordt ter gelegenheid van de Internationale dag van de Vrede op 21 september georganiseerd door Masterpiece, de internationale vredesbeweging die actief is in veertig landen.

Het Residentie Orkest begeleidt het concert. 'We willen rap verbinden met klassieke muziek. We hebben samen met cellist Tom van Lent een aantal tracks gemaakt', vertelt Mollinger. Tijdens het concert spelen vijftien jongeren van het orkest samen met zes docenten.

Morgen Komt Het Goed

Hoewel de organisatie niet alles van het concert wil verklappen, kunnen ze al een tipje van de sluier oplichten. Diggy Dex zingt onder andere zijn nummer 'Morgen Komt Het Goed'. Hij schreef dit nummer naar aanleiding van de angst en verwarring die hij voelde na de terreuraanslagen in onder andere Parijs, Ankara en Brussel. Hij gelooft dat ondanks alles, liefde nog altijd groter is dan angst.

Het concert wordt maandag 21 september om 22:00 uur uitgezonden op Omroep West. Dit wordt herhaald op zondag 27 september vanaf 10:00 uur.

Daarna zingt Diggie Dex samen met twee Haagse rappers a capella een gloednieuw nummer waaraan ze alle drie geschreven hebben. De tekst is geïnspireerd op verhalen van vluchtelingen die het Haagse Humanity House verzamelde.

Stage Your Voice Rappers | Foto: Jorieke de Vet / Residentie Orkest

TV-programma Beste Zangers

Diggy Dex maakt de laatste weken furore bij het tv-programma Beste Zangers. De artiest is ook ambassadeur van MasterPeace. Dex zegt over zijn vredes-ambassadeurschap: 'Ik heb zoveel moois gekregen van de muziek dat ik op mijn beurt weer iets probeer door te geven. Muziek is een van die dingen die gelijk verbindt, maakt niet uit waar ter wereld je komt. Pak een gitaar, zing wat en je bent nooit meer alleen!'