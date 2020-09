'Studenten betalen te veel voor hun kamerhuur'

Studenten in Leiden betalen gemiddeld meer dan 100 euro per maand te veel voor de huur van hun kamer. In Delft is dit is 91 euro. Lyle Muns van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) pleit voor forse boetes voor verhuurders die een te hoge huurprijs hanteren. 'Zonder zo'n boete is er voor huisjesmelkers geen enkele stimulans om hun gedrag aan te passen.'

De hoge huurprijzen blijken uit het check-je-kamer rapport van de LSVb na een steekproef onder meer dan vijfduizend studenten. De gemiddelde huurprijs is in 2019 met 7,5 procent gestegen en studenten betalen gemiddeld 106 euro per maand meer dan verhuurders op basis van het woningwaarderingsstelsel (WWS) zouden mogen vragen.

De maximale huurprijs wordt in Nederland vastgesteld via een puntensysteem. Bij een bepaald puntenaantal hoort een maximale huurprijs. Maar niet alle verhuurders in Nederland houden zich er aan. Volgens Muns worden vooral studenten zwaar getroffen. 'Huisjesmelkers maken misbruik van de crisis op de woningmarkt. Er is een groot tekort aan studentenwoningen. Jongeren zitten in een kwetsbare positie, het is schandalig om daar dan meer geld voor te vragen dan wettelijk mag.'

Tekort aan studentenwoningen

In Leiden betalen de studenten die aan het onderzoek deel hebben genomen gemiddeld 395 euro voor hun kamer per maand. Dit betekent dat deze studenten maandelijks 100,05 euro te veel aan huur betalen. In Delft is de gemiddelde huurprijs vergelijkbaar met 388 euro per maand. De gemiddelde waardering voor een kamer in Delft is iets hoger, waardoor studenten hier 91 euro per maand te veel betalen.

De LSVb roept de overheid op om acties te ondernemen om de huurprijzen voor studentenkamers naar beneden te brengen. Zo willen de studenten niet alleen dat huisjesmelkers die het puntensysteem overtreden een boete krijgen, ook moet het tekort aan studentenwoningen aangepakt worden.

