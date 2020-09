Burenruzie tussen Noordwijk en Katwijk eindigt gelijk, Quick Boys vecht zich naar overwinning op HFC

Scheveningen - ASWH

Op Sportpark Houtrust heeft Scheveningen met een minimaal verschil verloren van ASWH uit Hendrik-Ido-Ambacht. Een treffer van Daniël Wissel na 26 seconden spelen bleek genoeg voor een 0-1 eindstand.

ASWH komt uitstekend uit de startblokken en staat razendsnel op voorsprong. Na een voorzet vanaf rechts maakt Wissel keurig af met het hoofd. Scheveningen weet maar weinig te creëren en het duurt een klein halfuur voor de Schollekoppen voor het eerst op de deur van ASWH kloppen.

Na rust moet Scheveningen op zoek naar de aansluitingstreffer, maar weet de ploeg van John Blok geen vuist te maken. Na een uur spelen raakt Daniël Wissel voor ASWH de paal wat tekenend is voor de eenvoudige middag die ASWH beleeft. Beide ploegen weten het net niet meer te vinden, waardoor Scheveningen de eerste nederlaag van het seizoen lijdt.

VV Noordwijk - VV Katwijk

De burenruzie tussen Noordwijk en Katwijk is geëindigd in een 1-1 gelijkspel. Het is het eerste puntenverlies voor de Katwijkers.

Op een goedgevulde Duinwetering zijn het de bezoekers die uitstekend uit de startblokken komen. Al na zeven minuten is het de ervaren Robbert Susan die na een voorzet van Scheimann eenvoudig de 0-1 kan binnentikken. Lang kunnen de Katwijkers niet van de voorsprong genieten, want na een kwartier spelen wordt de 1-1 al op het scorebord gezet. Na balverlies van Danny van Haaren komt de bal uiteindelijk bij Raies Roshanali die vanaf de rand van de zestien knap afwerkt.

Katwijk valt aan en drukt Noordwijk terug op eigen helft, maar weet voor de thee niet meer te scoren. Na rust is het juist de thuisploeg die goed uit de startblokken komt. De grootste kans is voor Emiel Wendt, maar de spits ziet zijn schot gekraakt worden.

Door het gelijke spel heeft Noordwijk na drie speelronden twee punten. Katwijk staat op een gedeelde eerste plaats met zeven punten. De laatste keer dat Katwijk op bezoek bij Noordwijk wist te winnen is alweer twintig jaar geleden.

Excelsior Maassluis - Rijnsburgse Boys

Rijnsburgse Boys heeft een punt overgehouden aan de confrontatie met Excelsior Maassluis. Op Sportpark de Dijkpolder staat na een aantrekkelijk wedstrijd een 2-2 stand op het scorebord.

Al na een paar minuten spelen krijgt Jeroen Spruijt de eerste kans voor de Uien. Hij loopt recht op de doelman van Maassluis af, maar ziet de bal van zijn voeten geplukt worden. Rijnsburg is de betere en gevaarlijkste ploeg, maar moet toch de 0-1 incasseren. De pas 18-jarige Marius van Mil knikt keurig zijn tweede van het seizoen binnen. Na 38 minuten spelen schiet De Bruin de gelijkmaker tegen de touwen, 1-1.

Na rust krult Dani van der Moot namens de Uien op fraaie wijze zijn derde doelpunt van het seizoen binnen. Nog geen minuut later is het opnieuw raak, ditmaal voor de Maassluizenaren. Opnieuw kopt Van Mil met het hoofd raak. Rijnsburg gaat nog op zoek naar de 2-3. Het is eenrichtingsverkeer, maar wonder boven wonder eindigt de wedstrijd in een 2-2 gelijkspel.

Quick Boys - Koninklijke HFC

Quick Boys heeft zich met tien man naar een overwinning geknokt op Koninklijke HFC. Op eigen veld winnen de Katwijkers met 1-0.

Na de oorwassing vorige week tegen AFC heeft trainer Edwin Grünholz zijn ploeg op de schop gegooid. De wisselingen in de ploeg hebben een positief effect, want het zijn de Katwijkers die dicteren. In de slotseconde van de eerste helft zorgt Tommy Bekooij met een rake kopbal voor de voorsprong.

In de vijftigste minuut moeten de Katwijkers net als vorige week met tien man verder. Fernando Lewis jaagt te fanatiek door en krijgt van scheidsrechter Smit zijn tweede gele kaart. De Haarlemmers vallen aan, maar de thuisploeg houdt de boel knap dicht en sleept de overwinning over de streep.

Scoreverloop:

Scheveningen - ASWH: 0-1 (0-1)

0-1 Wissel

VV Noordwijk - VV Katwijk: 1-1 (1-1)

0-1 Susan

1-1 Roshanali

Excelsior Maassluis - Rijnsburgse Boys: 2-2 (1-1)

0-1 Van Mil

1-1 De Bruin

1-2 Van der Moot

2-2 Van Mil

Quick Boys - Koninklijke HFC: 1-0 (1-0)

1-0 Bekooij

Overige uitslagen:

Jong FC Volendam - HHC Hardenberg 0-2

Kozakken Boys - IJsselmeervogels 4-1

Spakenburg - Jong Sparta 0-0

TEC - GVVV 1-1

De Treffers - AFC - Later dit weekend