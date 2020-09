Haagse oorlogsmonumenten op een rij gezet: Er zijn er nog meer'

Het Haags gemeentearchief heeft het afgelopen jaar in kaart gebracht welke oorlogsmonumenten er in de stad staan. Meer dan 130 gedenktekens zijn in beeld gebracht. Toch denkt Corien Glaudemans dat er nog veel meer zijn. 'Vooral in sportclubs en scholen staan vaak nog onbekende oorlogsmonumenten.'

Glaudemans is een jaar bezig geweest, samen met collega Nicolette Faber, met het in kaart brengen van alle Haagse monumenten over de Tweede Wereldoorlog. Ze legt uit hoe ze op het idee voor de database kwam. 'In april van 2019 heb ik samen met Henk Ambachtsheer het boek Oorlog in de lucht geschreven, over de bombardementen op de stad. Tijdens het onderzoek kwam ik er achter dat er niet of nauwelijks bekend is welke gedenkstenen er allemaal zijn in Den Haag.'

Samen met haar collega heeft ze zich vervolgens ingezet om alle oorlogsmonumenten in kaart te brengen. De database is deze week door het Haags gemeentearchief gepresenteerd. Glaudemans vermoedt dat het overzicht nog niet compleet is. 'Vrijdag werd ik nog gewezen op een heel oud gedenkteken bij een portiek aan de Westduinweg in Den Haag wat wij nog niet kenden.'

Vrijheidslaan

Glaudemans verwacht dat er nog meer van dit soort onbekende gedenktekens zijn. 'We weten dat er scholen en clubhuizen van bijvoorbeeld sportverenigingen zijn waar ook dit soort gedenktekens hangen. Die blijven dan vaak onbekend. Maar uiteraard willen we ook deze monumenten graag toevoegen aan het archief, dus we hopen dat mensen contact met ons opnemen als ze weten dat er nog ergens een oorlogsmonument is.'

Voor de medewerkster van het gemeentearchief was het aanleggen van de database ook een hele ontdekkingstocht. 'We hadden niet altijd een foto, en dan gingen we zelf foto's maken. En dan ontdek je steeds weer nieuwe dingen. Zo ging ik naar de Valkenboslaan omdat hier een vrijheidsboom stond, dit is een esdoorn, het nationale symbool van Canada, onze bevrijders. En dan zie je dat er niet één staat, maar een hele rij esdoorns. Dat vond ik wel heel mooi om te zien, zo is de Valkenboslaan eigenlijk de Haagse vrijheidslaan.'

Zo zonde

De zoektocht heeft Glaudemans veel hoogtepunten gebracht, maar er waren ook teleurstellingen. 'Het monument van de Joodse voetbalvereniging De Ooievaars is weg. Dat vind ik zo zonde. Het scheidsrechtersgebouw bij de club in Kijkduin is afgebroken en daarmee is ook het monument verdwenen. We hebben wel afbeeldingen van het monument, maar het teken zelf is weg. Ik hoop echt dat we die nog vinden.'

