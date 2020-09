Car meeting met 300 auto's beëindigd: 'Zelfs agenten vonden onze auto's leuk'

In Zoetermeer heeft burgemeester Jan Pieter Lokker vrijdagavond een 'car meeting' beëindigd. Bij de Zuidweg waren ruim driehonderd automobilisten bij elkaar gekomen om elkaars auto te bewonderen. Maar omdat de coronamaatregelen niet werden gehandhaafd, moesten ze vertrekken. Er is niemand aangehouden.

De autoliefhebbers organiseren vaker spontane bijeenkomsten. 'We spreken dan af op rustige plekken om elkaars auto te laten zien en te bewonderen', zegt een woordvoerder van de organisatie die anoniem wil blijven. 'We wilden dat nu graag een keer in Zuid-Holland doen en hebben dat zo goed mogelijk geprobeerd in Zoetermeer te organiseren.'

Ruim driehonderd auto's kwamen naar de Zuidweg. 'We hadden niet verwacht dat er zoveel mensen zouden komen. Iedereen stond met zijn mond vol tanden.'

'Te dicht op elkaar'

De groep viel op bij handhavers die de politie inschakelden. 'Ze stonden te dicht op elkaar', laat een woordvoerder van de gemeente weten. Dat bevestigt de woordvoerder van de organisatie. 'Er was geen herrie of overlast, het is goed gegaan, maar het is lastig met de 1,5 meter afstand. Er waren wat groepjes die bij elkaar stonden.'

Uiteindelijk is de bijeenkomt op last van de burgemeester beëindigd. 'Ze zijn in goed overleg vertrokken', zegt de woordvoerder van de gemeente. De organisatie van de 'car meeting' vindt het 'begrijpelijk' dat er uiteindelijk een streep door het evenement is gezet. 'Daar hebben we ons aan te houden.' Toch spreekt hij van een geslaagd evenement. 'Het is heel vreedzaam verlopen, ik heb het nog nooit zo stil meegemaakt. En zelfs agenten vonden het leuk om al die auto's te zien.'

