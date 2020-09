Sportverenigingen vol vragen na nieuwe coronamaatregelen: 'Bij vijftig mensen geen competitie'

De maatregelen zijn op veel sportverenigingen zaterdag het onderwerp van gesprek. Is dit de laatste dag dat er nog gesport kan worden door de nieuwe maatregelen? Want aan vijftig bezoekers zit een sportcomplex al snel. 'Theoretisch zou je wedstrijden kunnen spreiden in de week, maar praktisch is dit gewoon niet haalbaar', zegt Eric Plugge van korfbalvereniging De Meervogels. 'Als wij maar vijftig mensen tegelijk mogen ontvangen is dat gewoon het einde van de competitie. De hele dag door zijn er net als in elke andere sport mensen op het complex. Dat is anders niet te doen.'

De sportverenigingen hopen dan ook snel duidelijkheid te krijgen over wat de nieuwe maatregelen van het kabinet voor hen gaan betekenen. Burgemeester Henri Lenferink kon daar als voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden nog geen antwoord op geven. 'We moeten nog uitzoeken waar de grenzen liggen. Er zijn dus uitzonderingen waarbij het wel kan dat er meer dan vijftig mensen zijn, maar waar die liggen is niet duidelijk omdat wij de aanwijzingen van het kabinet nog niet ontvangen hebben.'

Wat nog meer doen?

Dus rest er voor de verenigingen niets anders dan afwachten. Zo ook bij korfbalvereniging Pernix uit Leiden. De club heeft al loopinrichtingen ingesteld en met borden worden bezoekers nogmaals op alle regels gewezen. 'Wat moeten we nog meer doen? We zijn twee zaterdagen onderweg en de regels zijn nu al weer anders. Dat maakt het er voor ons niet makkelijker op', vertelt bestuurslid Annemieke van Duivenboden.

Refleks uit Rijswijk maakt zich niet al te veel zorgen. De club heeft de beschikking over twee velden, waardoor het aantal van vijftig mensen al snel bereikt wordt. 'We weten nog niet hoe de maatregel uitgelegd gaat worden', vertelt voorzitter Van Lith. 'Misschien dat er wat wedstrijden verplaatst moeten worden, maar ik verwacht dat we daar wel uitkomen. Het belangrijkste is dat mensen kunnen blijven sporten, of dat met of zonder publiek is, dat is minder belangrijk.'

Gezelligheid

De nieuwe maatregelen zoals die vrijdagavond door het kabinet zijn aangekondigd hebben financieel wel gevolgen voor de clubs. 'We verwachten dat het ledenaantal niet zal slinken, dat is in het voorjaar ook niet gebeurd', vervolgt Van Lith. 'Maar voor de kantine zijn dit harde klappen. Mensen komen voor de gezelligheid. Nu hebben we nog goed weer gehad en kunnen mensen buiten zitten, maar dat zal niet het hele najaar zo blijven.'

Van Lith blijft echter positief en verwacht dat de nieuwe maatregelen weinig gevolgen gaan hebben voor zijn club. 'De gemeente wil ook graag dat mensen sporten, dus ik verwacht wel dat we gewoon door kunnen gaan. We moeten nog even kijken hoe het maximum van vijftig personen uitgelegd gaat worden. Is dat per veld of voor het hele complex? Pas dan weten we wat echt de impact zal zijn, maar ik verwacht dat het wel mee zal vallen.'

Maatschappelijk belang

Ook Plugge hoopt dat de politiek aandacht heeft voor het belang van het sporten. 'De gezondheid van iedereen is maatschappelijk belangrijk, maar het is ook van belang dat mensen gezond blijven door te sporten. Ik hoop maar dat hier rekening mee wordt gehouden en dat het sporten ons niet onmogelijk gemaakt wordt.'

LEES OOK: Sportcompetities van start in coronatijd: 'Ik zie daar een beetje tegenop'