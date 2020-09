Haagse robot ruimt het Scheveningse strand op tijdens World Cleanup Day

De robot is een uitvinding van Hagenaren Martijn Lukaart en Edwin Bos, oprichters van de start-up TechTics. Zaterdag hielpen zij met hun robot de vrijwilligers die het strand van Scheveningen aan het opruimen waren. 'Het was een top dag, mede ook door het weer natuurlijk', zegt Bos. 'We hebben onze robot aan het publiek laten zien. We hopen dat het mensen stimuleert om bewuster te worden wat betreft zwerfafval.'

De robot heeft camera's die op het afval worden gericht. Op het moment dat er afval wordt herkend, stopt de robot en raapt het op. 'Maar met één robot los je het probleem natuurlijk niet op', legt Bos uit. 'Ons voornaamste doel is daarom bewustwording. We experimenteren graag met technologische ontwikkelingen om uiteindelijk maatschappelijke problemen op te kunnen lossen.'

Robot wordt steeds slimmer

De strandrobot is een prototype en daarom kan er nog veel worden verbeterd. 'Hij is nog in ontwikkeling en moet het steeds beter gaan doen, zodat meer soorten strandafval worden herkend', legt de Hagenaar uit. 'Nu zijn dat alleen nog sigarettenfilters, maar door het beeldherkenningsalgoritme te trainen wordt de robot slimmer.'

TechTics gaat door middel van een app de interactie met strandgangers opzoeken. Volgens de mannen van TechTics moet de app een soort game worden waarin aangegeven kan worden wat voor soort afval er gevonden wordt. 'Op die manier wordt de robot slimmer en wordt hij steeds beter in het herkennen van afval. Uiteindelijk hopen we natuurlijk dat er een investeerder komt die ons misschien wel verder kan helpen. We zitten nu nog in een heel pril stadium en zijn blij dat bijvoorbeeld de gemeente Den Haag ons al steunt. Dus... wie weet.'

