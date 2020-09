Voetbalteam redt ouder echtpaar uit sloot: 'Zonder hen waren ze er niet meer geweest'

Het team speelt zaterdagmiddag een uitwedstrijd tegen het tweede elftal van Hvv RAS, een vereniging aan de Albardastraat in Den Haag. Er wordt met 4-0 gewonnen. 'Bij RAS zitten de kleedkamers van de uitploeg aan de achterkant', vertelt Ron Ridderhof, trainer bij Quick Steps.

Een deel van het team is in de kleedkamer, de rest staat buiten op het pad tegen een hekje aangeleund te praten over de wedstrijd. Dan gaat het mis. 'Opeens hoorden we een plons en een hoop gegil', vertelt Ron. Twee oudere mensen en een scootmobiel liggen in de sloot achter het hekje.

Hoofd onder water

'Het was best bizar', vertelt aanvoerder Struan. 'Ik stond toevallig met mijn gezicht naar de sloot toe en vanuit mijn ooghoeken zag ik die oudere mensen zo het water inrijden. Ze vielen best akelig, heel bizar om te zien.'

'Je springt er dan gewoon in om zo snel mogelijk bij ze te komen' - Struan

De speler aarzelt geen moment. Hij springt samen met een teamgenoot over het hek en springt de sloot in, het echtpaar achterna. 'De man lag met zijn hoofd onder water. De vrouw stond half, maar ze was echt in paniek. Je springt er dan gewoon in om zo snel mogelijk bij ze te komen, en om zijn hoofd boven water te krijgen en te houden.'

Hele team in de sloot

Ook andere spelers duiken vlak daarna het water in. Samen helpen ze het echtpaar uit de sloot en tillen ook de zware scootmobiel op de kant. Ondertussen is 112 gebeld en komen hulpdiensten ter plaatse om te kijken of er medische hulp nodig is. 'De man was zo geschrokken, hij ademde ook moeilijk. Verrassend genoeg was de vrouw er best rustig over', vertelt Struan.

Zowel Struan als zijn teamgenoten zijn behoorlijk aangeslagen door het voorval. 'Het is heftig. We stonden daar echt op het juiste moment. Als de wedstrijd een paar minuten later was afgelopen...' Hij valt even stil. 'Ik ben trots op mijn teamgenoten, we sprongen er met z'n zevenen of achten echt gelijk in.'

De spelers haalden de scootmobiel uit de sloot | Eigen foto

Emotioneel

Struan is ook achteraf nog erg bezorgd. 'Ik maak me zorgen om hoe het met ze gaat. Daar zal ik wel nooit achter komen', zegt hij. Hij weet dan nog niet dat een familielid van het echtpaar op zoek is naar het team, om ze te bedanken. Ze reageert op een tweet van Hvv RAS over het incident.

'Hij zegt dat hij de dood in de ogen heeft gekeken' - schoondochter Lydia

'We zijn flink geschrokken', vertelt schoondochter Lydia aan Omroep West als we contact met haar zoeken. 'Mijn schoonmoeder is een bikkel. Ze belde ons gisteren met haar verhaal en toen klonk het niet zo heftig. Maar toen we bij ze langs gingen, was mijn schoonvader ontzettend emotioneel. Hij zei: ik heb de dood in de ogen gekeken.'

'Nooit uit kunnen klimmen'

'Mijn schoonvader reed met zijn scootmobiel de sloot in. Mijn schoonmoeder liep ernaast en heeft geprobeerd zijn hand te pakken en die omhoog te trekken, want dan stopt de scootmobiel, maar toen vloog ze er zelf ook in', vertelt Lydia over wat er nou precies is gebeurd.

'Het was een vieze sloot, ze werden verzwaard door de viezigheid. Op eigen krachten hadden ze er waarschijnlijk nooit uit kunnen klimmen', vervolgt ze. 'Als die jongens er niet waren geweest, dan waren ze er allebei niet meer geweest.'

Helden

Naar omstandigheden gaat het goed met het echtpaar. 'Ze zijn bont en blauw door de val. Mijn schoonvader is ook hartpatiënt, hij is nagekeken door de ambulance', zegt Lydia, die zelf ook flink geschrokken is. 'Ze zijn wel in shock, mijn schoonvader bleef in tranen. Het is niet niks.' Lydia noemt het terecht dat de spelers van het team helden genoemd worden. 'Ik vind het mooi dat die jongeren zonder nadenken de sloot in zijn gegaan. Mijn schoonvader wil de jongens graag persoonlijk bedanken.'

Struan reageert opgelucht als hij hoort dat Lydia contact heeft gezocht met de voetbalvereniging. 'Ik ben blij dat het goed gaat achteraf, dat is het belangrijkste.' Maar ook bij hemzelf zit de schrik er goed in. 'Je staat daar en dan gebeurt zoiets... Als de wedstrijd een paar minuten later was afgelopen en we er niet hadden gestaan, weet je niet hoe het was afgelopen.'

