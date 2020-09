ADO mondeling akkoord met voormalig 'wonderkind' Ravel Morrison

Ravel Morrison speelt dit seizoen voor ADO Den Haag. De 27-jarige middenvelder zat zonder club en is mondeling akkoord met ADO. Maandag is de medische keuring. Morrison wordt omschreven als een geweldige voetballer, maar door zijn mentaliteit is zijn carrière nooit echt van de grond gekomen.

'Het beste kind dat ik ooit heb zien voetballen', het zijn de lovende woorden van Sir Alex Ferguson aan het adres van de Engels-Jamaicaanse Morrison. Bij Manchester United genoot hij dan ook zijn jeugdopleiding. Samen met Paul Pogba vormde hij een duo op het middenveld in meerdere jeugdteams. Van Morrison werd gezegd dat hij meer talent had dan Pogba. Toch liepen de carrières van beide voetballers anders. Toen Pogba in 2018 de wereldbeker boven zijn hoofd hield, vertrok Morrison na een huurperiode bij Atlas F.C. uit Mexico.

Atlas was alweer zijn zevende club nadat hij in 2011 bij United vertrok. Drie wedstrijden in de League Cup was zijn aandeel in de hoofdmacht van 'The Red Devils'. Manchester moest van hem af, omdat de jongeling steeds vaker problematisch gedrag vertoonde.

'Grootste verspilling van talent'

West Ham United werd zijn nieuwe club. In Londen kon hij ook niet echt een vuist maken en kwam hij vaak in opspraak vanwege disciplinaire redenen. Hij werd door de Londenaren verhuurd aan Birmingham City, Queens Park Rangers en Cardiff City. Daarna was het klaar bij 'The Hammers'. West Ham-manager Sam Allardyce noemde Morrison 'de grootste verspilling van talent dat hij ooit had gezien'.

Londen werd vervolgens ingeruild voor Rome. Bij Lazio zou de inmiddels 22-jarige voetballer zijn talent openbaren. Het liep anders. Vier wedstrijden speelde hij in de Serie A. Zijn coach Stefano Pioli sprak schande over zijn mentaliteit. 'Ik kies degenen die het verdienen om te spelen. Spelers die professioneel zijn en hard trainen', zei hij dan ook. Eigenschappen die Morrison in zijn ogen niet had.

Guadalajara

Morrison werd door Lazio verhuurd aan Queens Park Rangers, maar waar zijn eerste periode bij de club nog succesvol was, werd de tweede een deceptie. Hij speelde vijf wedstrijden, waarvan vier keer als invaller. Zijn volgende verhuurperiode was aan het eerder genoemde Atlas. Het verblijf in Mexico was een kleine opleving na een aantal slechte seizoenen met weinig speeltijd. Na achttien wedstrijd met drie doelpunten liet hij de ploeg uit Guadalajara achter zich.

Vervolgens streek hij in 2019 neer bij het Zweedse Östersund. Daar verdween hij aan het einde van het voetbalseizoen en liet niets meer van zich horen. Hij dook vervolgens op bij het net naar de Premier League gepromoveerde Sheffield United. Ook het verblijf daar werd geen succes. Na één Premier League-wedstrijd en een verhuurperiode aan Middlesbrough liep zijn contract af in Yorkshire. Na een paar maanden zonder club gaat hij het proberen bij de residentieclub.

LEES OOK: Eigen doelpunt ADO Den Haag zorgt voor onnodige nederlaag tegen FC Groningen