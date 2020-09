Nieuwe radioprogrammering bij Radio West: 'Een alles-in-één-pakket!'

Radio West biedt de luisteraar regionaal nieuws en informatie met een mix van muziek uit de jaren zestig, zeventig en tachtig, nieuwe muziek en evergreens. Het zwaartepunt van de muziek ligt op de jaren zestig en zeventig.

De nieuwe programmering van Radio West

06.00 – 10.00 uur West wordt Wakker met Tjeerd Spoor en Jorinda Teeuwen

10.00 – 12.00 uur: Aan de Bak met Patrick van Houten

12.00 – 14.00 uur Muijs in de Middag met Bas Muijs

14.00 – 16.00 uur Muziek aan Zee met Marjolein Visser

16.00 – 19.00 uur West komt Thuis met Justin Verkijk.



West wordt Wakker: 'Een alles-in-één-pakket'

Tjeerd Spoor en Jorinda Teeuwen | Foto: Omroep West

'Ik heb heel veel zin in een nieuw avontuur', zegt presentator Tjeerd Spoor die nu al vijftien jaar het middagprogramma Studio Haagse Bluf presenteert. Jarenlang was hij de vertrouwde stem in het middagprogramma Studio Haagse Bluf. Nu dus een vernieuwd programma in de ochtend. 'Het opnieuw bedenken van een programma met een enthousiast team is eigenlijk het leukste dat er is. Maar ik ga stiekem Studio Haagsche Bluf ook een beetje missen.'

En het uitslapen zal de radiopresenator ook gaan missen. 'Dat is wel een grote verandering natuurlijk. Elke dag om 5.00 uur de wekker is wel even slikken. Ik ben niet zo goed in vroeg naar bed gaan, dus als iemand daar nog een tip voor heeft hou ik me aanbevolen!' West wordt Wakker wordt echt een programma waarbij je met een vrolijk gevoel wakker wordt. 'We houden je op de hoogte van wat er speelt bij jou om de hoek, maar ook groot nieuws buiten de regio hoor je bij ons. We bieden luisteraars een alles-in-één-pakket.'

De presentator krijgt ook een vaste side-kick in het programma: Jorinda Teeuwen. 'Ze produceert al jaren mijn programma en langzaam maar zeker is ze steeds vaker te horen in de uitzending. Iets dat mij en de luisteraar goed beviel, juist daarom gaat ze nu in West wordt Wakker een veel grotere rol spelen.' Daarnaast zijn er nog een paar vaste gasten te horen in het aankomende ochtendprogramma. 'Ik krijg er hulp bij van onder andere Martin Bruin met zijn sportnieuws en Angelique Werner sluit de show af met een culturele tip. Als je die twee hoort, krijg je automatisch een glimlach op je gezicht.'

Aan de Bak: 'Vertrouwde onderdelen'

Patrick van Houten | Foto: Omroep West

In dit radioprogramma met presentator Patrick van Houten komen muziek en ontspanning samen met wat lichte informatie en interactie met de luisteraars. 'Met de nieuwe programmering wordt Radio West nóg leuker', vertelt radio-presentator Van Houten. Aan de Bak levert dan wel een uurtje in, maar de vertrouwde onderdelen hoef je als luisteraar niet te missen. 'Eeuwige Roem, de Plaat voor 12 en de mooie fragmenten in de Archiefbak blijven gewoon', verzekert de Radio West-presentator.

Ook muzikaal gezien komt de luisteraar niks tekort. 'Radio West komt met de beste muziek aller tijden. Het wordt een soort extra sterk bakkie waarmee je ochtend voorbij vliegt, of je nou aan het werk bent of van je vrije tijd geniet. Het is heerlijk om met Tjeerd, Jorinda, Bas, Marjolein en Justin de werkdag van Radio West verder te verfraaien.'

Muijs in de Middag: 'Een leuk tijdstip'

Bas Muijs | Foto: Omroep West

Muijs in de Morgen wordt Muijs in de Middag. 'Ik neem de naam eigenlijk mee, dat vind ik heel leuk', vertelt Bas. 'Het dagelijkse nieuws gaat iets naar de achtergrond, want dat komt in de ochtend al erg uitgebreid aan bod. Uiteraard blijft er veel aandacht voor sport. 'Iedereen weet dat ik een sportliefhebber ben, dus het zou raar zijn als ik dat vaarwel zou zeggen.'

Andere onderwerpen in Muijs in de Middag: lifestyle, cultuur, media en entertainment. 'We belden al wel met artiesten', zegt Bas, 'maar die houden natuurlijk heel erg van uitslapen als ze de avond ervoor hebben opgetreden, dus dat zal in de middag wat makkelijker gaan.'

Bas heeft er duidelijk zin in. 'Het is een leuk tijdstip, je zit lekker aan je boterhammetje, radio aan. Ik spreek veel mensen die naar Radio West luisteren en ik vind het heel belangrijk om te horen wat mensen in de regio vinden.' Daarom heeft Bas het voornemen om luisteraars telefonisch hun mening te laten geven op een actuele stelling.

En verder: net als Muijs in de Morgen zal Muijs in de Middag op vrijdag een vrolijk karakter krijgen: 'We halen de vrolijke kantjes van het nieuws iets meer naar voren en ook het shownieuws verhuist mee!'

Muziek aan Zee: 'Luchtig programma'

Marjolein Visser | Foto: Omroep West

Niet helemaal nieuw op de radio, maar nu wel met een eigen programma. In Muziek aan Zee helpt Marjolein Visser je door de middag met lekkere muziek. 'Ik ben superblij', vertelt radiopresentator Visser die al een aantal jaar te horen is als nieuwslezer op Radio West. 'Een eigen programma is iets wat ik al heel lang wil dus dit is een droom die uitkomt.'

En vanwaar de naam Muziek aan Zee? 'Voor mij is het strand een heerlijke plek waar ik blij van word. Uitwaaien of pootje baden doet iedereen goed. En het wordt vooral veel muziek. Muziek aan Zee dus, voor iedereen die weleens richting zee gaat. En wie doet dat nu niet?' Volgens de radiopresentatrice wordt het dus een luchtig radioprogramma. 'Eigenlijk wordt het best een makkelijk programma. En dan bedoel ik niet te ingewikkeld: gewoon muziek, wat leuke onderwerpen en natuurlijk het regionale nieuws. Ideaal als je in de middag lekker met een kopje thee wat zit te lezen en tussendoor zit te luisteren naar je favoriete radiozender.'

De altijd positieve Marjolein hoopt 'de luisteraar het gevoel te geven dat het leven best leuk is'. 'Even ook alle problemen loslaten. Heerlijke muziek en wat gebabbel van mij. Radio West dus.' Een van de hoogtepunten in de middagshow wordt de meedansplaat van de dag. 'Even samen met de luisteraars de voetjes van de vloer. Ik kijk er nu al naar uit!'

West komt Thuis: 'Met een happy mood de dag afsluiten'

Justin Verkijk | Foto: Omroep West

In dit programma zal presentator Justin Verkijk de hele regio van informatie voorzien. 'En laat ik iedereen minimaal drie keer per uur glimlachen', aldus Verkijk. 'Het is een grote eer om de dag af te mogen sluiten bij Radio West. Mensen zijn in een happy mood, want de dag zit er bijna op en hopelijk hebben ze een mooie avond voor de boeg. En dan mag ik hen vertellen wat er allemaal speelt in de regio.'

Verkijk gaat van het lunchprogramma naar een programma aan het eind van de middag en het begin van de avond. 'Ik ga de lunch wel missen, want dat vind ik de fijnste maaltijd van de dag. Maar borreltijd heeft ook wel wat', lacht de radiopresentator die weet dat er inhoudelijk veel gaat veranderen aan het programma. 'Ik kan me nu aan onderwerpen wagen die ik normaal gesproken zou laten liggen. Ik krijg de kans om een andere kant van mezelf te laten zien. Ietsje meer in het gareel misschien, maar zonder mezelf uit het oog te verliezen.'