Maakt ADO minimale achterstand goed tegen Groningen?

Scoreverloop ADO Den Haag - FC Groningen: 0-1

0-1 Pinas (eigen doelpunt)

Gele kaarten: Kramer (ADO), Dammers, Dankerlui (Groningen)

Rode kaarten:

Opstelling ADO Den Haag: Koopmans; Van Ewijk, Bijen, Pinas, Faye; Ratiu (46. Elmkies, 67 De Boer), Rigo, Goossens; Besuijen (57. Bourard), Kramer, Ould-Chikh (57. Arweiler)

Opstelling FC Groningen: Padt; Dankerlui, Dammers, Itakura, Van Hintum; Matusiwa, Van Kaam; Hrustic, Lundqvist (72. Suslov) , El Hankouri (72. El Messaoudi); Larsen

WEDSTRIJD

76. Fout Van Ewijk

De slecht spelende Van Ewijk herstelt zijn eigen fout. Hij laat een bal makkelijk lopen, terwijl hij de laatste man is bij ADO. Groningen verprutst de kans omdat Van Ewijk een sliding kan inzetten en zo ternauwernood een 0-2 voorkomt.

72. Wissel Groningen

Lundvist en El Hankouri gaan naar de kant. Suslov en El Messaoudi komen in het veld. Lundqvist kopte twee minuten eerder nog vrij op het Haagse doel. Die poging werd netjes gepareerd door Koopmans

65. ADO wisselt wederom

Ilay Elmkies moet er weer uit. De middenvelder is geblesseerd en wordt vervangen voor Kees de Boer.

60. Schot op doel ADO

Invaller Arweiler schiet voorlangs na aangeven van Kramer. ADO speelt de tweede helft beter dan de eerste helft.

57. Dubbele wissel ADO

Bilal Ould-Chikh en Vincente Besuijen gaan eruit. Samy Bourard en Jonas Arweiler komen het veld in.

49. Geel Kramer

De spits komt onhandig in op Itakura en raakt de back op de kuit.

46. De tweede helft is begonnen

Hopelijk is er voor het Haagse publiek wat meer te genieten dan in de eerste 45 minuten. De wedstrijd is ook live te volgen in Israël. Daar wordt het duel uitgezonden vanwege ADO-voetballer Ilai Elmkies. De middenvelder is er de tweede helft ingekomen voor Andrei Raitu.

45. Rust

Het was niet best wat beide ploegen lieten zien de eerste helft. Groningen staat op een 0-1 voorsprong door een eigen doelpunt van Pinas.

45. Eerste schot op doel ADO

Rigo neemt vanaf een meter of 20 een vrije trap voor ADO. De Haagse club kreeg het buitenkansje nadat aanvaller Besuijen werd neergehaald. Daarvoor kreeg Groningen-verdediger Dammers geel. De poging van de Belgische middenvelder ging naast het doel van Padt.

41. De kluts

De eerste dreiging van ADO deze wedstrijd. In de zestien van Groningen is er een kluwen van spelers. De Haagse equipe probeert een paar keer uit te halen, maar de doelpogingen worden gestuit door de verdedigers uit het noorden.

36. Koopmans redt

De Brabantse keeper van ADO pakt een bal in de scrimmage. Zijn collega aan de andere kant, Sergio Padt, heeft tot nu toe een rustige middag. Spits Michiel Kramer wordt amper bereikt door zijn teamgenoten.

30. Afstandsschot

Matusiwa schiet van een meter of 25 net naast het doel van Koopmans. ADO wordt steeds meer op eigen helft gedrukt.

23. Eigen doelpunt

ADO staat achter na een ongelukkig eigen doelpunt van Shaquille Pinas. Hij werkt een voorzet achter doelman Luuk Koopmans. De achterstand is onnodig. Groningen is tot nu toe niet gevaarlijk geweest.

10. Eerste kans voor Groningen

De eerste tien minuten gaan gelijk op. ADO is nu al meer in de buurt van de vijandelijke zestien geweest, dan de hele vorige wedstrijd. Uiteindelijk lost Groningen-speler het eerste schot van de wedstrijd lost. Zijn inzet gaat naast.

1. De aftrap is genomen

Scheidsrechter Danny Makkelie heeft gefloten. De wedstrijd tussen ADO Den Haag en FC Groningen is begonnen omdat Michiel Kramer de bal aan het rollen heeft gebracht.

VOORBESCHOUWING

Opstelling ADO Den Haag | Foto: Soccrates Images, bewerking: Omroep West

Supporters weer welkom

Nieuwe grasmat

ADO Den Haag speelt vandaag voor het eerst sinds jaren weer een thuiswedstrijd op gras. Het kunstgras is verwijderd en een heerlijke nieuwe groene mat ligt in het stadion.

Valse start

Na de valse start in Almelo (2-0 verlies tegen Heracles) wil nieuwkomer Dante Rigo de punten in eigen huis houden. 'Het revanchegevoel is groot. We willen Groningen bij de strot pakken.'

Persconferentie

Tijdens de persconferentie in aanloop naar het thuisduel met FC Groningen haalde ADO-trainer Aleksandar Rankovic de cijfers van zijn nieuwe ploeg boven tafel. ‘Wij hebben van 23 spelers afscheid genomen en met de huurling van Hoffenheim er bij 15 spelers teruggehaald. Het is extreem, maar wel noodzakelijk’, zegt Rankovic over de metamorfose van ADO Den Haag.

