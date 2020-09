Na 'schandalige vertoning' herstelt Quick Boys zich: 'Hebben als team geknokt'

Trainer Grünholz was vorige week niet te spreken over de inzet van zijn Quick Boys. Hij noemde het verlies tegen AFC een schandalige vertoning en zei hier flink over te gaan napraten. Volgens Quick Boys-aanvaller Bekooij hebben de spelers maandag de koppen bij elkaar gestoken. 'Vorige week was het bij ons net een pretpark, maar vandaag hebben we het goed gedaan. We hebben als team geknokt.'

Quick Boys speelde zaterdagmiddag aanvallend tegen Koninklijke HFC en zag de inzet in de extra tijd van de eerste helft beloond worden. Bekooij kopte de 1-0 binnen. 'Een heerlijk gevoel. Het maakt niet uit hoe hij erin gaat, drie punten is drie punten.'

Met tien man

Voor de tweede week op rij kwamen de Katwijkers met tien man op het veld te staan. Waar Jeroen Tesselaar vorige week geblesseerd uitviel toen Quick Boys al door zijn wissels heen was, zag het Fernando Lewis afgelopen zaterdag na 50 minuten rood krijgen. 'Met tien man door moeten spelen is zuur, maar we hebben het goed gedaan. Nu moeten we weer hard trainen om klaar te zijn voor de volgende wedstrijd.'

Aanstaande zaterdag speelt Quick Boys een uitwedstrijd op Het Kasteel. Jong Sparta Rotterdam is dan de tegenstander.

