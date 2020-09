Kramer na nederlaag tegen Groningen: 'We werken ons de cholera'

ADO Den Haag-aanvoerder Michiel Kramer is gematigd positief na de thuisnederlaag tegen FC Groningen. De aanvaller zag inzet en energie die hij vorige week in de seizoensouverture tegen Heracles Almelo miste. 'Wij werken ons iedere dag helemaal de cholera om een goed resultaat te hebben in het weekend, meer kunnen wij niet doen.'

'Het was wat beter dan vorige week, toen hadden we nul kansen. Vandaag niet heel veel meer, maar we komen wel steeds dichter bij de goal, dus dat zie ik als iets positiefs, aldus de ADO-spits. 'De inzet en energie die er vandaag was, die was er vorige week niet. Zolang we dat kunnen vasthouden krijg je straks ook wedstrijden die je gaat winnen.'

Kramer zegt niet dat er meer in had gezeten vandaag, maar baalt uiteraard wel. 'Natuurlijk zijn we niet blij met het resultaat, maar ik vind wel dat we een stapje in de goede richting hebben gezet. Voetballend moet het beter, dat zien wij ook. Het gaat dus al met al beter, maar het zal nog beter moeten.'

