Expo Coronahelden: 'Wat een eer om hier tussen te hangen'

Eén van de heldinnen is Anita van der Voort. Ze zag haar yoga-, coaching- en massagebedrijf stil vallen in coronatijd. Anita besloot de ouderen en eenzamen in Zoetermeer op een andere manier een knuffel en aandacht te geven. Daarnaast ging ze met haar vriend naar de vluchtelingenkampen op Lesbos.

Anita van der Voort woont in een omgebouwde antikraakboerderij. In de grote ruimte staan Boeddhabeelden en hangen teksten aan de muren over liefde en aandacht. 'Als mensen hier komen krijgen ze meestal een knuffel en een kopje thee of koffie,' zegt Van der Voort. 'En toen bedacht ik dat we die knuffels gewoon bij de mensen gaan brengen. Natuurlijk geen fysieke, want dat gaat niet.' Anita en haar vrijwilligersteam laten knuffelbeertjes maken met een t-shirt aan, waarop staat: Ik ben bij je zolang het nodig is. 'Heel vaak brachten de mensen dat knuffeltje gelijk naar hun hart.'

'Zelfs boodschappen doen is te gevaarlijk'

In het tasje met de knuffel zit ook een rolletje koek, thee, een foto van de vrijwilligers met een bemoedigende tekst achterop. 'De mensen reageerden emotioneel. Vaak vertelden ze heel verdrietige verhalen; dat deze tijd ze onwijs doet denken aan de oorlog. Vaak is boodschappen halen hun enige uitje, wat in coronatijd ook te gevaarlijk voor hen werd. Veel mensen blijken erg eenzaam.'

Samen met haar vriend, gaat ze ook naar vluchtelingenkampen op Lesbos. Ze delen eten en andere eerste levensbehoeften uit, maar geven ook sport- en yogalessen en maken dromenvangers met kinderen. 'De vluchtelingen waren blij maar voelden zich ook ongemakkelijk. Ze zijn een beetje het geloof in de goedheid van de mens verloren en opeens staan er allemaal blije vrijwilligers die iets voor ze willen doen. Dat is best ongemakkelijk. Maar als je eenmaal die verbinding hebt gemaakt is het intens.'

Coronaheldin Anita van der Voort bekijkt kunstwerk dat voor haar is gemaakt

Stoere Helden krijgen kunstwerk

In Museum de Voorde in Zoetermeer is de expositie Stoere Helden tijdens Corona geopend. 'Het is zo bijzonder dat ik hier tussen mag hangen,' zegt Anita met enige gêne. Bij elke foto van een coronaheld of -heldin hangt ook zijn of haar verhaal. Daarnaast hebben kunstenaars een bijpassend kunstwerk gemaakt over de held. Tot en met januari zijn Anita en en andere Zoetermeerse helden met hun verhaal en bijpassend kunstwerk te zien in het Zoetermeerse museum.

