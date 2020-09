Geel is porno en rood is macht, modetentoonstelling in Kunstmuseum onthult kleurentaal

Paars, geel, blauw, rood en roze: vele kleuren springen op je netvlies als je de nieuwe tentoonstelling binnenloopt. 'Kleur brengt vrolijkheid', is het uitgangspunt van Madelief Hohé modeconservator van het Haagse museum.

Links een receptiejapon uit ca. 1878-1883, rechts een ontwerp van Claes Iversen uit 2020. Foto's: Erik en Petra Hesmerg / Spice PR

'Rood staat voor gevaar, maar ook voor liefde. En geel staat nu voor vrolijkheid en optimisme, daar werd vroeger heel anders naar gekeken. Geel was een gevaarlijke kleur', vertelt Hohé. In onderstaande video legt ze uit wat het verband is tussen geel, prostitutie en porno.

De tentoonstelling is grotendeels samengesteld uit de eigen collectie. Sommige stukken zijn zelfs nog nooit eerder getoond. Er zijn historische kostuums en hedendaagse designs van nationale en internationale topontwerpers te zien. Van vrolijke pakken van 'Neder-Deen' Claes Iversen tot de gele kanten feeërieke jurk van David Laport.

Links: David Laport, 2018 (Foto: Jasper Abels). Rechts: Robe à l’anglaise 1780-1782 (Foto: Erik en Petra Hesmerg)

Groen staat voor hoop, maar ook voor een nieuwe manier van omgaan met elkaar en het vertegenwoordigt de veranderingen in de mode-industrie: green fashion. Bij zwart denk je aan rouw, maar de collectie van het Kunstmuseum bezit ook een zwarte trouwjurk. Deze is niet van een hippe gothic bruid, het huwelijk werd in 1889 voltrokken. Daarna werd de jurk, heel praktisch, uitgelegd tot een zwangerschapsjapon.

Links: Christopher John Rogers, 2020 (foto: Hollandse Hoogte). Rechts: Zwarte bruidsjapon, 1889 (foto: Alice de Groot)

In de Blauwe Kamer schittert een 'wolk' van een frêle jurk van Van Herpen naast een degelijke japon. Het museum heeft veel blauw in de collectie. 'Dat komt omdat men het vroeger door het geloof het belangrijk vond je bescheiden te kleden. Dan was blauwe een gepaste kleur', legt Hohé uit.

Iris van Herpen, 2019 | Foto: Gio Staiano for NOW FASHION.

Bij Mode in Kleur ontkom je niet aan het huidige coronatijdperk. Niet alleen omdat oorspronkelijk een andere tentoonstelling dit voor najaar gepland was. Die Christian Dior tentoonstelling is vanwege Covid en de financiële gevolgen volledig afgeblazen. Je ziet ook een aantal kleurrijke design mondkapjes in de nieuwe tentoonstelling.

Links: avondjurk, 1927 (foto: Alice de Groot). Rechts: Christopher John Rogers, 2020 (foto: Hollandse Hoogte)

De tentoonstelling is ook anders opgezet in het nieuwe normaal. 'Alles staat ruimer opgesteld. De teksten op de muur zijn kort en er zijn QR-codes waarmee je de teksten op je telefoon kan lezen'.

Links: Marty Basart, 1969 (foto: Kunstmuseum Den Haag). Rechts: Vivienne Westwood, 2020 (foto: Vivienne Westwood)

Het gaat bij Mode in Kleur vooral 'om kleur ervaren en kleur beleven'. Bezoekers gaan in kleine groepjes naar binnen, niet alleen vanwege de anderhalvemeterregels. Als je de zaal inkomt is er een installatie met licht en kleur, 'de Theatermachine’. Met kleine groepjes ervaar je de kleurbeleving beter. 'We hopen dat deze kleurrijke tentoonstelling mensen wat vrolijkheid brengt', aldus Hohé.

Valentino, haute couture najaar 2018 | Foto: Hollandse Hoogte

Mode in Kleur is van 26 september 2020 t/m 28 februari 2021 in het Haags Kunstmuseum.

