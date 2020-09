Parkeerplannen stuiten op verzet in Alphen, petitie honderden keren getekend

Loek van Marsbergen is mede-initiatiefnemer van de petitie. Hij woont al 41 jaar aan de Hofzichtstraat, waar in het verleden onder meer een vestiging van schoenenwinkel Bristol zat. 'Als bewoners overdag weg zijn, komt hier natuurlijk winkelend publiek. Dat is niet zo storend. Maar aan het begin van de avond, als de restaurants en Theater Castellum open gaan, dan is het vrij moeilijk om een plekje te vinden', schetst Van Marsbergen de parkeerproblematiek.

Omdat er meer woningen in het stadshart (bij) worden gebouwd, zijn bewoners bang dat de parkeerdruk alleen maar groter wordt. Daarnaast vrezen ze meer te moeten betalen. 'Ik heb überhaupt geen begrip voor de situatie zoals die nu is', klaagt Corrie de Jong, al 33 inwoonster van het centrum. 'Als je hier als bezoeker je auto één tel neerzet om iets in een brievenbus te gooien, dan heb je al een prent. Het hele parkeerbeleid gaat nergens meer over.'

'Niet meegaan met andere steden'

Daar sluit Victor Sekuur zich bij aan. Net als De Jong woont hij aan de Toussaintstraat, Wat opvalt, is dat veel parkeerplekken daar in erbarmelijke staat verkeren. Je moet goed opletten om niet over losse stoeptegels of klinkers te struikelen. 'Waar ik het meest voor vrees? Dat ik mijn auto straks niet meer voor de deur kwijt kan. En dat ik bijvoorbeeld eindeloos moet gaan lopen om bij mijn huis te komen. Dat is natuurlijk een idioot idee', stelt Sekuur.

'Ik heb absoluut de petitie ondertekend en dat geef ik ook aan alle buurtbewoners door', vervolgt hij. Een bewonersvergunning kost nu nog 40 euro per jaar. Voor een tweede en derde vergunning betaal je op jaarbasis respectievelijk 60 en 80 euro. Die prijzen zijn relatief lager dan in omliggende steden (zie kader). 'Maar dat is misschien weer een positief punt van Alphen', vindt Sekuur. 'Dat het hier nog betaalbaar is. Je hoeft niet altijd maar mee te gaan met andere steden.'

Lege plekken in parkeergarages

Verantwoordelijk wethouder Gert-Jan Schotanus (Nieuw Elan) wijst erop dat de parkeernorm inderdaad naar beneden gaat, maar dat geldt voor de hele gemeente. 'We gaan geen parkeerplaatsen weghalen op dit moment', voegt hij daaraan toe. 'We hebben een parkeerdruk in het centrum. De gemeenteraad heeft ons (het college van burgemeester en wethouders, red.) de opdracht gegeven om naar de mogelijkheden te kijken.'

Eén van de mogelijke maatregelen is mensen verleiden om gebruik te maken van lege plekken in parkeergarages en op andere grote terreinen, zodat ze hun auto niet 'op het maaiveld' - oftewel op straat - neerzetten. 'We gaan ook met inwoners en ondernemers in gesprek', kondigt Schotanus aan.

Petitie aangeboden aan raad

Als het moet, is Loek van Marsbergen best bereid een iets hoger parkeertarief te betalen. 'Maar geen 100 euro. En de vergunning voor een tweede auto is nu al iets duurder, maar misschien gaat die prijs nog veel meer omhoog.'

De petitie met een kleine achthonderd handtekeningen wordt donderdag aangeboden aan de gemeenteraad. 'Ik denk wel dat het goedkomt. Want ik denk dat alle bewoners van het centrum hier niet van gecharmeerd zijn', voorspelt Victor Sekuur. Corrie de Jong: 'Ik hoop dat er nog een paar jaar overheen gaat voordat ze stappen ondernemen. Want dat is met alles zo in Alphen.'

Wat kost een parkeervergunning elders in onze regio? Een overzicht van de grote steden. In het centrum van Leiden betaal je voor de eerste auto 46,20 euro per kwartaal, dus bijna 185 euro per jaar. Wie een tweede auto heeft en die ook op straat kwijt wil, mag nog eens 369,80 euro aftikken. Een parkeervergunning buiten het centrum is relatief goedkoop: 52,40 euro, en dat bedrag betaal je voor elke extra auto die je erbij zet. Den Haag dan. Voor wie maar één auto in het centrum stalt, kost een vergunning 64,20 euro per jaar. Een tweede of derde is flink duurder: 288 euro. In het stadshart van Gouda kost auto één 156 euro op jaarbasis. Elke extra auto: tussen de 228 en 480 euro. De prijs van een parkeervergunning in Delft is 169,80 voor auto nummer één. En wie er meer heeft, moet 488,40 per extra wagen betalen. Zoetermeer is relatief goedkoop voor de één-auto-bezitter: voor 29 euro heb je daar een vergunning achter de voorruit. Maar heb je meer auto's, dan stijgt die prijs fors: 250 euro per jaar.

