Kroegen vanaf nu echt om 1 uur dicht

De lampen in de horeca gaan om klokslag 0.00 uur aan, en dan gaat ook de deur op slot. Om 1.00 uur moet iedereen echt weg zijn. De strengere regionale coronamaatregelen gingen zondagavond om 18 uur in. Dit zijn ze.

Zoals gezegd: in de horeca gaat de muziek om 0.00 uur uit, de lampen aan en de deur dicht. Er mogen geen nieuwe gasten naar binnen. Om 1 uur moeten de gasten die binnen zitten, echt weg zijn. Nog even een patatje halen of een broodje shoarma? Dat kan bij een afhaalrestaurant, maar wie dat wil moet opschieten want die moeten om 2 uur 's nachts dicht. De horeca zelf ziet niets in de maatregelen en is boos.

Ook feesten met een grote groep in een zaal wordt aan banden gelegd. Mochten er eerst nog honderd mensen - onder voorwaarden - bij elkaar komen voor bijvoorbeeld een huwelijksfeest, nu mogen dat er nog maar vijftig zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor religieuze bijeenkomsten, denk aan kerkdiensten of bijeenkomsten in de moskee. Ook voor uitvaarten en scholen worden uitzonderingen gemaakt. Sportverenigingen weten nog niet waar ze aan toe zijn.

Controleren

In de veiligheidsregio Haaglanden gaat ook fors extra gecontroleerd worden op de naleving van de regels. Als een café of feestzaal de regels overtreedt, volgt een sluiting van twee weken. Als datzelfde etablissement nogmaals in de fout gaat, moeten de deuren een maand dicht en wie een derde keer gesnapt wordt mag drie maanden niet meer open. De Haagse burgemeester Jan van Zanen zei vrijdag bij de aankondiging dat dit wordt gedaan om het aantal besmettingen omlaag te krijgen.

Het kabinet geeft burgemeester de mogelijkheid om zelf die extra maatregelen te nemen. In de buurveiligheidsregio Hollands-Midden wordt dat niet gedaan. Voorzitter van die veiligheidsregio is burgemeester Henri Lenferink van Leiden. Hij voert de door de overheid opgelegde maatregelen in, maar doet er niets bovenop. 'De meeste besmettingen vinden plaats achter de voordeur, daar kunnen wij niet ingrijpen', aldus Lenferink. 'Dan kom je al snel aan de grondwet'. In Leiden waren vorige week grote problemen met studenten die aan het feesten waren. Dat noemde Lenferink toen 'asociaal en on-leids'.

Aantal besmettingen

Uit de meest recente cijfers die zijn vrijgegeven door het RIVM blijkt dat sinds zaterdag in Haaglanden bij 329 mensen een besmetting met het coronavirus is vastgesteld. In Amsterdam-Amstelland waren dat er 341 en in Rotterdam-Rijnmond 199. Landelijk kwamen er 1849 besmettingen bij.

