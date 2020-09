Arrestatieteam haalt man uit bouwkraan van 75 meter

Een arrestatieteam van de politie heeft zondagavond een man uit een bouwkraan bij de Koninklijke Bibliotheek gehaald. De man zat op 75 meter hoogte en zei dat hij 'in slaap was gevallen', aldus een woordvoerder van de politie.

Rond 20.00 uur zondagavond werd de klimmer gezien en daarop zette de politie groot in. Er werd een onderhandelaar opgeroepen en ook het arrestatieteam kwam erbij. 'Omdat onduidelijk is wat de man van plan was, hielden we met allerlei scenario's rekening', zegt de woordvoerder.

Het arrestatieteam is uiteindelijk met klimgordels aan ook naar boven geklommen. Zij hebben de man aangehouden en naar beneden gebracht. Daar gaf hij als verklaring dat hij in slaap was gevallen. De man is aangehouden omdat het verboden is om op een gesloten bouwterrein te komen, en omdat je niet in een bouwkraan mag klimmen.