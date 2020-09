Coronamaatregelen: hoe zit het ook alweer?

Die anderhalve meter...?

Ja, die geldt nog steeds. Maar we begrijpen wel dat je de maatregelen en alle uitzonderingen daarop misschien niet meer kan bijhouden. Het zit zo: Iedereen van achttien jaar of ouder moet afstand van elkaar houden. Volwassenen moeten ook afstand houden tot jongeren van 13 tot en met 17 jaar oud. Deze jongeren hoeven dan weer geen afstand van elkaar te houden en dat geldt ook voor kinderen tot en met twaalf jaar. Die laatste groep (kinderen tot twaalf jaar) hoeft trouwens weer geen afstand tot volwassenen te houden.

Ook leden van één huishouden hoeven geen afstand te houden. Er zijn meer uitzonderingen op de afstandsregel. Bijvoorbeeld voor mensen met contactberoepen, sporters (zowel binnen als buiten), acteurs, en dansers. Ook in vliegtuigen en in het openbaar vervoer hoeft het niet, maar dan moet je wel een mondkapje dragen. Daarover lees je verderop meer.

Wanneer moet ik thuisblijven?

Soms is het volgens het RIVM nodig om in 'thuisquarantaine' te gaan. Je blijft dan thuis en het is ook niet de bedoeling dat je dan bezoek ontvangt. Er zijn meerdere situaties waarbij je in thuisquarantaine moet gaan. Als je zelf corona hebt, moet je thuisblijven. Dit geldt ook als een van je huisgenoten corona heeft.

Een huisgenoot met milde klachten en koorts of benauwdheid is ook reden voor thuisquarantaine. En als je zelf klachten hebt, is het ook niet de bedoeling dat je de deur uit gaat. Een andere reden voor quarantaine is als je dicht in de buurt bent geweest van iemand met corona (minimaal 15 minuten binnen de anderhalve meter).

Wanneer moet ik me laten testen?

Bij klachten moet je niet alleen thuisblijven, maar je ook laten testen. Het gaat om klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of het plotseling verlies van smaak of reuk. Geen klachten? Dan is het niet de bedoeling dat je je laat testen. Zo blijven er genoeg testen beschikbaar voor de mensen die het echt nodig hebben. Een afspraak maken voor een coronatest kan online of telefonisch. Zo'n test is trouwens helemaal gratis.

Bij hoge koorts of benauwdheid adviseert de overheid om meteen te bellen met huisarts of huisartsenpost. Ook mensen uit de risicogroepen wordt aangeraden zich met hun klachten direct te melden bij een arts.

Een coronatest | Foto: ANP

Waar kan ik me laten testen?

In ons land zijn verschillende punten waar je je kunt laten testen. De GGD Haaglanden heeft zes testlocaties in Den Haag, Naaldwijk, Delft, Leidschendam en Nootdorp.

De GGD Hollands Midden heeft vier testlocaties. Deze zitten in Katwijk, Alphen aan den Rijn, Leiderdorp en Gouda.

Moet ik mijn verkouden kind laten testen?

Nee, kinderen die op de basisschool zitten hoeven niet getest te worden als ze klachten hebben die passen bij corona. Deze richtlijn is afgelopen week veranderd: eerst moesten kinderen onder de 13 jaar met milde klachten zich nog wel laten testen. Nu dus niet meer. Als je kind erg ziek is, moet je natuurlijk wel contact opnemen met de huisarts.

Kinderen die op de middelbare school zitten moeten wél getest worden als ze klachten hebben die passen bij het coronavirus.

Waar moet ik een mondkapje dragen?

Het is in onze regio niet verplicht om op straat een mondkapje te dragen. Sinds 1 juni geldt mondkapjesplicht wel in het openbaar vervoer in ons hele land, dus ook bij ons. In het openbaar vervoer kun je namelijk vaak geen anderhalve meter afstand houden.

Het is niet de bedoeling een medisch mondkapje te dragen, die mondkapjes moeten namelijk beschikbaar beschikbaar blijven voor de zorg. Draag dus een niet-medisch mondkapje. Dat heeft geen filter en is gemaakt van bijvoorbeeld katoen. Let wel op dat je het goed draagt: de stof moet je neus en je mond bedekken.

Lees hier alles wat je moet weten over mondkapjes

Hoe zit het met horeca? Kan ik nog naar de kroeg?

Cafébezoek is nog mogelijk, maar wordt in ons deel van het land wel ontmoedigd. Afgelopen weekend werden namelijk nieuwe regionale maatregelen bekendgemaakt. Horeca in de regio's Haaglanden en Hollands Midden, waar onder meer studentensteden Leiden en Delft onder vallen, moeten sinds zondag eerder dicht om het aantal coronabesmettingen tegen te gaan.

Dat houdt in dat om middernacht de lampen aangaan en de muziek uit wordt gezet. Een uur later moet de kroeg leeg zijn. Vanaf middernacht mogen er ook geen nieuwe mensen meer naar binnen. Verder wordt het verboden om met groepen groter dan vijftig personen bij elkaar te zijn en moeten afhaalrestaurants om 2.00 uur de deuren sluiten. Gasten in de horeca moeten nog steeds anderhalve meter afstand houden.

Maar hoe groot mag mijn groep nou zijn?

Door de nieuwste regels zijn in onze regio gezelschappen van meer dan vijftig personen dus verboden. Dit geldt voor feesten, borrels en uitjes. Wel zijn er uitzonderingen, bijvoorbeeld scholen, uitvaarten, demonstraties, theatervoorstellingen en religieuze bijeenkomsten. In binnenruimtes van bijvoorbeeld uitvaartcentra, restaurants of theaters, is een vaste zitplaats wel altijd verplicht.

Bij je thuis mogen er maximaal zes extra personen langskomen. Kinderen tot en met twaalf jaar tellen daarin niet mee. En ook bij je thuis geldt: zorg voor die anderhalve meter.