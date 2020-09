Ouderenbond vindt speciale ouderenuurtjes geen goed idee: 'Het is een soort discriminatie'

Ouderenbond ANBO vindt het geen goed idee dat er in Den Haag in openbare gebouwen speciale uurtjes komen voor kwetsbare groepen als ouderen. 'Het is een soort van discriminatie. Het is een stigma dat je erop plakt. Meer dan 80 procent van de ouderen is gewoon hartstikke vitaal, heeft helemaal nergens last van, is nog sportief en fit en die mensen worden eigenlijk in een kwetsbaar hoekje gezet, terwijl ze daar niet horen', zegt directeur van ANBO Liane den Haan.

De speciale uurtjes zijn een aanvulling op de landelijke maatregelen om het coronavirus te bestrijden. Zo komen er speciale uren in bijvoorbeeld bibliotheken en zwembaden. 'Het klinkt heel sympathiek, maar we hebben het ook al gezien met de boodschappenuurtjes tijdens de eerste piek van de coronacrisis', aldus Den Haan.

Ze gaat verder: 'Dan mochten ouderen tussen 7 en 8 uur boodschappen doen. Maar wat je dan krijgt, is dat ouderen die zelf beslissen om later boodschappen te doen worden nageroepen dat ze niet in de supermarkt horen te zijn en op een ander uurtje boodschappen moeten doen.'

'Ik zou die uurtjes mijden'

Voor een 61-jarige zwemmer die net had gezwommen bij zwembad De Blinkerd in Den Haag hoeft een speciaal uur niet. 'Het is misschien goed voor anderen, maar voor mij niet. Ik zou die uurtjes mijden. Ik weet dat hier een 55-plus dag is, maar daar ga ik niet tussen zwemmen. Die gaan veel te langzaam.'

'Als je snel zwemt, kan je elkaar tegenkomen', zegt de zwemmer. 'Maar het ding is: kan dat gevaar opleveren voor COVID-19? We zijn allemaal gezonde mensen. Ik zie daar geen gevaar in.'

'Houd gewoon rekening met elkaar'

'We hebben de afgelopen periode gezien dat ouderen heel goed zelf kunnen beslissen, en met name kwetsbare mensen met een kwetsbare gezondheid. Los van leeftijd, want het is niet per definitie dat als je oud bent dat je dan ook kwetsbaar bent. Die mensen houden zelf heel goed rekening met wat ze wel en niet kunnen', benadrukt de directeur van ANBO.

Maar welke maatregelen moeten er volgens Den Haan dan wel komen? 'We zien de afgelopen maanden de maatregelen versoepelen. Ik denk dat het belangrijk is dat we met z'n allen de basismaatregelen handhaven en dat je goed let op je eigen gezondheid en die van een ander. Dus als je je niet lekker voelt, dan blijf je thuis.'

'We zien dat sommige mensen zich daar niet aan houden, vooral jongeren, en dan moeten er nu speciale uurtjes ingericht worden om mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen. Ik denk dan bij mijzelf: houd gewoon rekening met elkaar.'