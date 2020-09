Veel belangstelling voor coronatest bij juffen, meesters en verplegers

Op maandagmorgen hebben in de eerste 25 minuten al 1400 mensen gebeld naar het speciale GGD-telefoonnummer voor zorg- en onderwijspersoneel. Vanaf maandag hebben mensen die in de zorg en in het onderwijs werken voorrang op anderen. Per dag zijn er in de regio Hollands Midden 148 'prioriteitsplekken' voor deze groep.

Zorgpersoneel krijgt voorrang omdat ze onmisbaar zijn bij het bestrijden van het coronavirus. Bovendien werken ze met kwetsbare mensen waardoor het risico op besmetting groter is. Onderwijspersoneel krijgt voorrang om ervoor te zorgen dat klassen niet naar huis gestuurd hoeven te worden en leerlingen achterstanden oplopen.

Omdat er geen extra testcapaciteit is, worden de mensen uit deze beroepsgroepen getest bij de gewone teststraten in zogeheten prioriteitsblokken. 'In Hollands Midden zijn dat 148 plekken per dag', vertelt Karin Boon van GGD Hollands Midden. 'De mensen die bellen en recht hebben op voorrang, plannen we in op zo'n plek. Mocht er meer nodig zijn, kunnen we eventueel schuiven met de andere testplekken.'

Voorrang

Dat gaat dus ten koste van de gewone capaciteit, de GGD kan per dag namelijk maar een maximum aantal testen afnemen. 'We kunnen nu 800 testen afnemen en kunnen dat in principe nog verdubbelen naar 1600.' Door gebrek aan capaciteit in de laboratoria is dat echter niet mogelijk. 'We wachten op groen licht van het ministerie dat ze meer testen aan kunnen', zegt Boon. Volgens de overheid zou dat in oktober het geval zijn. Tot die tijd heeft zorg- en onderwijspersoneel dus voorrang.

Ook andere beroepsgroepen vinden dat zij voorrang moeten hebben. Zo liet Mireille Beentjes van de landelijke korpsleiding politie vanmorgen op Radio 1 weten dat ze vindt dat politie ook voor mogen. 'Gebeurt dat niet dan wordt het moeilijk om alle diensten ingevuld te krijgen.'

De website coronatest.nl was maandagmiddag tijdelijk moeilijk bereikbaar. Daardoor was het even niet mogelijk om een afspraak voor een coronatest te maken. Ook konden mensen die getest zijn de uitslag even niet zien.

Stijgende curves

GGD Hollands Midden voorziet sowieso een probleem. 'We zien het aantal testaanvragen heel snel stijgen. Het aantal besmettingen ook, we zijn de honderd positieve testen per dag gepasseerd. Al mogen wij uitbreiden naar die 1600 testen per dag, dan nog is het de vraag of het voldoende is gezien de stijgende curves.' Het aantal besmettingen in Hollands Midden was vorige week 344, terwijl het aantal besmettingen in de heftigste week tot nu toe in half april op 303 lag.

De grootste stijging in Hollands Midden is te zien in de leeftijdscategorie 12 tot 24 jaar. Gevolgd door de leeftijdsgroep 25-54. 'Dat zijn de ouders en omstanders van de zieke kinderen,' aldus GGD Hollands Midden. 'Helaas zien we ook het aantal besmettingen in ziekenhuizen en verpleeghuizen weer groeien.'

Kortere ligduur

Lichtpunt is wellicht dat de ligduur op de Intensive Care minder lang is dan voorheen. Op de ic's is minder ruimte nodig om coronapatiënten op te vangen, doordat patiënten ten opzichte van maart en april minder lang op de ic liggen. Dat zei Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), vorige week tegen NU.nl.