Van prachtig nazomerweer naar écht herfstweer: 'Mooi weer keert voorlopig niet terug'

Zonliefhebbers hebben nog een paar dagen om te genieten van het mooie weer. 'Tot en met dinsdag is er geen wolkje aan de lucht en is het ongeveer 23 graden', vertelt weerman Huub Mizee. 'Daarna gaan we van mooi najaarsweer naar echt herfstweer: in het weekend is het nog maar 14 graden.'

Volgens de weerman is het in de afgelopen periode, van 10 tot 20 september, nooit eerder zo zonnig geweest. Ook eerder in het jaar hebben we al recordbrekende zonnige periodes gehad. Zo was het zelfs de zonnigste lente ooit.

Nadat dinsdagmiddag de zon om 15.31 uur loodrecht boven de evenaar staat, wordt woensdag echt de herfst ingeluid. Op woensdag drijven er wolkenvelden binnen en volgt er in de middag wat regen. 'Het is dan ongeveer 20 graden, dus dat valt nog mee', aldus Huub. Donderdag krijgen we koelere lucht en is het 17 graden, 'maar dan hebben we overdag wel weer wat zon'.

'Echte omslag vanaf vrijdag'

'Echt wisselvallig wordt het vrijdag en in het weekend. Dan is het nog maar 14 graden en dan is het ineens kouder dan normaal voor de tijd van het jaar', zegt Huub. De wind steekt dan ook op en we krijgen regelmatig te maken met wat buien. 'Het is dan dus echt herfst. En als we naar de lange termijn kijken, ziet het er ook niet naar uit dat we snel weer zo'n mooie periode krijgen met veel zon. Dat zit er voorlopig niet in.'

