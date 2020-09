Zweefmolen in Leidse speeltuin buiten gebruik na ernstig ongeluk met jongen (8)

Bij een ongeluk bij een speeltuinvereniging Oosterkwartier in Leiden is afgelopen weekend een 8-jarige jongen ernstig gewond geraakt. Van het incident is aangifte gedaan bij de politie. Die onderzoekt nu wat er precies gebeurd is. Ooggetuigen zeggen dat ze de jongen hard uit een draaiende zweefmolen zagen vliegen. De buurt zegt dat het ontbreekt aan toezicht bij de speeltuin. Uit voorzorg heeft de speeltuinvereniging de zweefmolen buiten gebruik gesteld.

'Ik ben ontzettend geschrokken', zegt een buurtbewoonster die pal achter de speeltuin aan de Ambonstraat woont. 'Je weet niet wat je ziet. Ik dacht dit gaat niet goed want hij bewoog niet meer.' Vervolgens heeft deze dame op leeftijd een sprintje getrokken naar de ingang van de omheinde speeltuin om de 8-jarige in een stabiele zijhouding te leggen, tot de ambulance arriveerde. Volgens woordvoerder Wils Spies van de wijkvereniging wordt het jongetje in het LUMC in een kunstmatige coma gehouden.

Verschillende buurtbewoners zeggen dat het ongeluk een gevolg is van het gebrek aan toezicht op de speeltuin. 'De openingstijden van de speeltuin zijn verruimd en er is nauwelijks nog toezicht', zegt een buurman. 'En dat resulteert nu dus in zo'n ongeluk.' Een buurvrouw vult aan: 'Het zijn oudere jongens geweest die niet goed met die zweefmolen zijn omgegaan. Veel te hard en te snel. En toen zag ik de 8-jarige ineens meters wegvliegen. En die bleef liggen.' De buurt vindt dus dat er toezicht moet zijn op die oudere jongens en dat er iemand moet zijn die een EHBO-diploma heeft. 'Het is een met een hek afgesloten ruimte. Als wij zien dat er iets aan de hand is met een kind kunnen we er niet eens bij.'

'Dat ding moet gewoon weg'

Bij de ingang van de speeltuin hangt een bord met de regels die gelden op het terrein. Daar staat op dat ouders ook op hun kinderen moeten letten. 'De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid van de speeltuin en de speeltoestellen', legt John van Haasteren van de Leidse Bond voor Speeltuinen uit. 'En die zweefmolen is vrij nieuw en heeft de onafhankelijke keuring doorstaan.' Ook de gemeente Leiden laat weten dat de speeltoestellen allemaal veilig zijn verklaard en dat toezicht geen vereiste is. 'Maar oneigenlijk gebruik van speeltoestellen kun je helaas nooit afdekken. We vinden het uiteraard vreselijk wat er gebeurd is.'

Uit voorzorg is de zweefmolen buiten gebruik gesteld door de speeltuin. 'We willen eerst afwachten wat er uit het politieonderzoek komt', zegt een woordvoerder. De buurt is daar in ieder geval blij mee. 'Dat ding moet gewoon weg', zegt een buurman. 'Ik heb al zo vaak gedacht dat het mis zou gaan, want die oudere jongens geven die zweefmolen veel te veel vaart mee. Ze gaan als gekken te keer.'

