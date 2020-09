Michel kreeg hulp bij lezen en schrijven: 'Ik schaamde me diep dat ik niet kon lezen'

Een van de mensen die lange tijd moeite had met lezen en schrijven is Michel Antonisse. 'Ik schaamde me diep dat ik niet kon lezen. Ik kon het gewoon niet, ik pakte een boekje beet, maar ik kwam er niet uit wat er stond.'

Als Michel vroeger zijn naam moest invullen, schreef hij altijd gedichtjes. Kleine stukjes tekst die vol spelfouten zaten. Zijn juf haalde de spelfouten eruit en sindsdien schrijft hij gedichten.

'Goed om de drempel over te gaan'

Via een speciale taalklas haalde Michel zijn Nederlands op, hij kreeg een diploma en een baan. Hij is inmiddels ambassadeur van het Taalhuis van de bibliotheek in Den Haag en heeft veel meer zelfvertrouwen. Hij raadt iedereen aan om ook zulke lessen te volgen. 'Het is goed om daar te komen en de drempel over te gaan om aan je taalprobleem te werken.'

Het Nederlands Spreekuur is onderdeel van het Taalhuis voor mensen die snel Nederlands willen leren spreken en daar thuis niet de mensen om zich heen voor hebben. Het wordt door vrijwilligers gerund en wordt wekelijks georganiseerd in de bibliotheken van Den Haag.

