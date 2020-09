Kermis neemt maatregelen tegen lange rijen zonder anderhalve meter afstand

De kermis op het Haagse Malieveld neemt maatregelen om de lange rijen voor de ingang te voorkomen. Zo gaat de organisatie van iedereen fouilleren over op preventief fouilleren en worden er personeelsleden ingezet die mensen in de rij wijzen op de anderhalve meter afstand.

Op beelden is te zien dat er - vooral in het weekend - lange rijen voor de kermis staan. Op foto's is te zien dat niet iedereen afstand houdt. De rijen ontstaan volgens de kermisorganisatie vooral door het fouilleren en de tassencontrole. 'Het is vooral de eigen verantwoording van bezoekers van de kermis', zegt de organisatie.

Pretparknieuwssite Looopings publiceerde maandag onderstaande beelden van de kermis in Den Haag:

Toch worden er nu maatregelen genomen om de bezoekers te helpen herinneren aan de coronaregels. 'Op sommige momenten moet je bijsturen, zodat mensen bij de poort makkelijker afstand houden. Bij grote drukte kunnen we extra hekken neerzetten om mensen te helpen herinneren aan de afstand.'

Minder bezoekers toegestaan

Volgens de organisatie is het voor hen lastig voorspellen waar de piek ligt. 'Bij een concert is het heel duidelijk op welk moment de piek ligt. Voor ons is het echt een momentopname.' Daarnaast zegt de organisatie al een stuk minder mensen op het Malieveld toe te laten dan volgens de vergunning is toegestaan. 'We laten maximaal 3750 bezoekers toe, dat is tussen de 1200 en 1300 mensen minder dan we mogen toelaten. We merken met dit aantal dat het nog leuk en gezellig is, en mensen kunnen vrijer over het terrein lopen.

Of het voor de kermisorganisatie nog een beetje leuk is met al die regels reageert de woordvoerder positief: 'Het is aanpoten, maar we hebben zes maanden stil gezeten dus nu mogen we weer lekker rennen. Ik ben trots dat we dit in korte tijd uit de grond hebben weten te stampen.'

De gemeente Den Haag laat weten dat de organisatoren van de kermis verantwoordelijk zijn voor het handhaven van de anderhalvemeterregel. 'Daar worden continu gesprekken over gevoerd.' De gemeente let goed op de drukte, maar vond het niet nodig om in te grijpen, laat een woordvoerder weten.

