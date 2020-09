OM wil twee jaar cel voor brandstichter, maar verdachte blijft ontkennen

Het OM wil dat verdachte Ferass A. (25) twee jaar de cel in gaat voor een reeks brandstichtingen in Maasland. Hij zou in juni 2018 's nachts als enige bij de zeven branden in de buurt zijn geweest. 'Het is gewoon statistiek', zei de officier van justitie maandag in de Haagse rechtbank. Maar de verdachte blijft ontkennen: 'Ik heb 't niet gedaan'.

De branden zorgden voor veel onrust in het dorp. Slachtoffers waren zwaar getroffen: bij een echtpaar ging een boot die als tweede huis werd gebruikt in rook op. Een ander stel kon zich ter nauwe nood in veiligheid brengen toen de kap in brand vloog. De man werd net op tijd wakker en kon het vuur blussen.

De Maaslander Ferrass A. kwam na verklaringen van getuigen als verdachte in beeld en werd gevolgd door een observatieteam. Hij rende weg toen de politie hem op 1 juli wilde oppakken en verstopte zich. Hij zei weinig over de verdenkingen tegen hem en beroept zich in de rechtbank op zijn zwijgrecht. Hij zat 329 dagen in hechtenis.

Screenshot brandend bootje

De officier van justitie meende dat mensen die onschuldig zijn 'dat toch van de daken schreeuwen', maar kreeg geen antwoord op zijn vragen. Wat deed Ferrass A. telkens 's nachts op straat in Maasland, terwijl alle cafés gesloten zijn? Waarom stond er een screenshot van een brandende boot op zijn mobieltje?

Hij zag een patroon, een gelijksoortigheid in de branden en achtte dat er voldoende bewijs was om de verdachte aan te wijzen als dader. Vanwege de impact van de zaak vond de officier van justitie drie jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk een passende straf. Verder zou de man de slachtoffers zo'n 35.000 euro schadevergoeding moeten betalen.

'Kwetsbare, labiele markante man'

De advocaat pleitte voor vrijspraak, omdat verdachte onschuldig zou zijn. Er was niemand die hem vuur had zien aansteken. Verder zou het om 'kwetsbare, labiele markante man' gaan die in de media ten onrechte was gebrandmerkt als pyromaan.

De rechtbank doet 5 oktober uitspraak.

