'We zijn niet gekke Henkie hier, alles geeft aan dat u drugs dealde'

Verdachte Ali is geen onbekende van justitie. De 50-jarige Leidenaar weet hoe het spel werkt en ontkent in alle toonaarden dat hij handelde in drugs. Maar de officier van justitie gelooft niets van zijn verhaal: 'We zijn niet gekke Henkie hier. Dit is niet voor eigen gebruik, dit is een handelshoeveelheid. Alles geeft aan dat u drugs dealde.'

Ali wordt niet warm of koud van het betoog van de officier. De grote man met grijzig baardje zit met zijn armen over elkaar in de rechtszaal. Hij heeft zijn leesbril op zijn gladgeschoren hoofd gezet, klaar om mee lezen in het dossier dat voor hem ligt. Op 10 juni wordt hij op de Langegracht in Leiden gecontroleerd door de politie, omdat hij dubbel geparkeerd staat met zijn grijze Golf.

Als Ali zijn rijbewijs tevoorschijn haalt, zien de agenten veel geld. Allemaal 5, 10 en 20 eurobiljetten. 'Het is algemeen bekend dat dat gevonden wordt bij mensen die dealen', zegt de politierechter. De agenten vinden witte pakketjes in de auto en op de achterbank een sok met bruine bolletjes. Het gaat om 19 gram cocaïne en 6,5 gram heroïne, blijkt uit onderzoek.

Geld om te gokken

'Ik ben gokverslaafd, ik had geld bij me om te gokken', zo verklaart Ali de 560 euro in zijn broekzak. En over de drugs in zijn auto zegt hij: 'Ik ben een gebruiker. Ik gebruik alles, heroïne, cocaïne'. 'Het was best wel veel voor eigen gebruik', merkt de politierechter op en ze toont op een videoscherm een foto van de bolletjes die zijn gevonden.

Op de foto staan zo'n 60 balletjes die lijken op kleine sjalotjes. 'Ik ben niet deskundig', zegt de rechter, 'maar het lijkt op gebruikersbolletjes.' 'Ik gebruik zelf', herhaalt Ali op verveelde toon. 'Zoveel?' De Leidenaar knikt instemmend. 'Drie tot vijf gram per week.'

Dertig keer drugs gekocht

De politierechter geeft niet op. 'De man met wie u had afgesproken op de Langegracht verklaarde bij de politie dat hij ongeveer dertig keer drugs bij u heeft gekocht. Hij noemt u een dealer.' 'Dat is hem vrij om te zeggen', reageert de Leidenaar. 'Ja, u mag hier ook zeggen wat u wilt, maar als ik naar de getuige luister en ik zie de hoeveelheid drugs, dan strookt dat bij mij niet helemaal.'

De advocaat van Ali is aan de beurt: 'Ik snap heus wel uw bedenkingen als u het dossier bekijkt', zegt hij tegen de rechtbank. 'Er is drugs gevonden en er ligt een halve verklaring van een getuige, die een kort gesprekje had met de politie en verder zwijgt. Veel meer dan dat is er niet. Er is geld gevonden, maar geen bewijs dat dat verdiend is met drugshandel.'

Geen verantwoording

De officier van justitie eist een celstraf van 120 dagen. 'Alles geeft aan dat meneer aan het handelen is. En hij neemt geen verantwoording voor zijn daden. Hij is ook al eerder veroordeeld voor zoiets.' De rechter is het met de officier eens. 'Uw eigen verklaring dat het voor eigen gebruik was, vind ik niet aannemelijk. Ook het geld geeft een aanwijzing dat het om handel gaat, gelet op de kleine coupures.'

Ze legt een celstraf van tien weken op en een maand voorwaardelijke celstraf. 'U moet zich gaan houden aan de voorwaarden van de reclassering en ik hoop dat dat ertoe leidt dat uw leven een andere kant op gaat. Gebruik de kans die u krijgt.' Ali lijkt het allemaal weinig te kunnen schelen en kijkt de rechter verveeld aan.

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

