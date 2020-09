Bruno Bruins tijdelijk directeur HTM: 'Eervol, maar aanleiding is vervelend'

Bruins was tot 19 maart minister voor Medische Zorg en Sport. Daarvoor had hij verschillende functies in de politiek en het bedrijfsleven. Hij was onder meer staatssecretaris bij OC&W in het kabinet-Balkenende III, voorzitter van de raad van bestuur van het UWV (2012-2017) en wethouder in Den Haag (2000-2006). Ook heeft hij een verleden in de wereld van het openbaar vervoer, bij HTM en Connexxion.

'De aanleiding, de ziekte van Jaap Bierman, is heel vervelend, maar ik vind het eervol om Jaap in deze periode te vervangen', laat Bruins weten. 'Ik heb zin om weer in de ov-sector aan de slag te gaan. HTM staat de komende periode voor grote uitdagingen, net als andere bedrijven in het openbaar vervoer. Het is belangrijk voor HTM om goed door de coronacrisis te komen en ook het langetermijnperspectief voor ogen te houden. Want een ding is duidelijk: het ov blijft groeien en investeringen blijven hard nodig.'