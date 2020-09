Oud-coronaminister Bruins na instorting aan de slag bij HTM: 'Ik voel mij kiplekker'

'De aanleiding, de ziekte van Jaap Bierman, is heel vervelend, maar ik vind het eervol om Jaap in deze periode te vervangen', laat Bruins weten. 'Ik heb zin om weer in de ov-sector aan de slag te gaan. HTM staat de komende periode voor grote uitdagingen, net als andere bedrijven in het openbaar vervoer. Het is belangrijk voor HTM om goed door de coronacrisis te komen en ook het langetermijnperspectief voor ogen te houden. Want een ding is duidelijk: het ov blijft groeien en investeringen blijven hard nodig.'

Bruins was tot 19 maart minister voor Medische Zorg en Sport. Daarvoor had hij verschillende functies in de politiek en het bedrijfsleven. Hij was onder meer staatssecretaris bij OC&W in het kabinet-Balkenende III, voorzitter van de raad van bestuur van het UWV (2012-2017) en wethouder in Den Haag (2000-2006). Ook heeft hij een verleden in de wereld van het openbaar vervoer, bij HTM en Connexxion.

'Ik voel me kiplekker'

Tijdens een debat in de Tweede Kamer werd Bruins niet goed en zakte in elkaar. Nu gaat het beter en heeft hij zin in zijn nieuwe baan. 'Er zit weer energie in en ik heb weer zin om iets te ondernemen. Niemand wil onderuit gaan en zeker niet tijdens je werk. Dus dat is heel vervelend. Maar nu komt HTM op mijn pad en dat vind ik erg leuk', vertelt Bruins in het radioprogramma Studio Haagsche Bluf.

Bruins was erg blij met alle lieve reacties die hij kreeg na de onwel wording. 'Dat is hartverwarmend. De politiek is een hard vak maar die reacties doen wel iets met je.' Bruins beseft dat ook een baan als directeur bij de HTM flink aanpoten is. 'Het is echt een klus hoor, om bij HTM te werken, dat geldt niet alleen voor de directeur trouwens', zegt Bruins. Hij beseft dat hij de schouders er onder moet zetten. 'Ik voel me kiplekker, dus ik ga er helemaal volop in.'

'Bek op het stuur'

Als minister die vanaf het begin betrokken was bij de coronacrisis wil Bruins de mensen nog wel wat meegeven: 'Afstand houden is makkelijk gezegd, maar moeilijk gedaan. Ik vind het ook het lekkerst als ik een biertje ga drinken, om met iedereen aan hetzelfde kleine tafeltje te hangen, maar het kan even niet anders. Het volhouden is ongelofelijk lastig, maar ook ongelofelijk belangrijk. Wij zijn er nog niet klaar mee, maar moeten volhouden. Bek op het stuur, dat moeten we kunnen in Nederland', besluit Bruins.