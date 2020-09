Thomas Berge na kritiek op corona-actie: 'Natuurlijk lap ik de regels niet aan mijn laars'

Sinds maandagavond is #ikdoenietmeermee trending op Twitter. Een groep BN’ers, onder wie Famke Louise, rapper Bizzey, Tim Douwsma en Thomas Berge, geeft in filmpjes op Instagram aan niet langer 'hun bek te houden' met betrekking tot de in hun ogen te strenge en vooral tegenstrijdige coronamaatregelen van de regering. Ze komen in opstand en eisen 'duidelijkheid en transparantie'.

In de Instagrampost van de leden van de actiegroep staat: 'Wij staan voor een goede volksgezondheid, maar de maatregelen rammelen aan alle kanten. Onze ouderen worden vergeten, onze economie staat op instorten, menselijk gedrag wordt strafbaar gesteld en hoe zit het met de toekomst van onze kinderen? Wij willen duidelijkheid. Wij zijn niet gek. Wij hebben het afgelopen half jaar moeten toekijken hoe we steeds verder achteruit gaan. Daarom eisen wij eerlijkheid en transparantie.'

'Vanuit liefde'

Maar de soep lijkt niet zo heet gegeten te worden als 'ie wordt opgediend. Thomas Berge, echte naam Chiel Ottink, zegt in gesprek met de radiostations 538 en Qmusic na alle kritiek op de actie, dat de hashtag wat te scherp is gesteld. 'Ja, dan maar geen IC-plek en zo, zulke reacties. Dat is heel pijnlijk. Het is vanuit liefde gedaan, we zijn niet zo boos als het misschien overkomt. We hebben juist veel respect voor mensen in de zorg. Mijn ouders werken allebei in de zorg', zegt de 30-jarige Alphenaar, die in maart nog meewerkte aan het coronalied Zon om Nederland een hart onder de riem te steken.

'Natuurlijk lap ik de regels niet aan mijn laars. Ik stond destijds ook als enige in de straat te klappen voor al die mensen die in de zorg werken. Ik zie mijn grootouders al maanden niet. En aan mijn zoon van zeven leg ik uit waarom het nodig is, die maatregelen. Maar hoe moet het verder? Hoe ziet zijn toekomst eruit? We willen alleen duidelijkheid, uit bezorgdheid.'

Brandbrief

Een brandbrief van ruim 2500 artsen en wetenschappers ligt volgens de zanger ten grondslag aan de actie. 'De medici die deze brief hebben ondertekend en aan de Kamer hebben gestuurd, hebben een andere kijk op het beleid en stellen kritische vragen. Vragen die je op de persconferenties nooit hoort.' Volgens de zanger zijn de huidige regels bovendien dodelijk voor de evenementenbranche; artiesten kunnen al maanden niet optreden, festivals en concerten mogen niet of slechts voor een select publiek. 'Er staan vijfhonderdduizend banen op omvallen.'

Waarop willen de artiesten nu concreet antwoord? 'Bijvoorbeeld op de vraag of we binnen de evenementenbranche dingen niet anders kunnen organiseren. Een gecontroleerde omgeving waarin we toch ons werk kunnen doen, zoals in andere landen wel gebeurt.' Ook zou de huidige coronatest (de zogeheten PCR-test die aan moet tonen dat je besmet bent) niet goed functioneren. 'Van die test is gebleken dat die niet altijd nauwkeurig is', aldus Berge. 'Er is een motie ingediend om dat te onderzoeken en dat is door een meerderheid afgewezen, waarom? Daarop worden wel de regels gemaakt.'

Kritische vragen

Berge besluit: 'Ik heb veel mooie hoogtepunten gekend en dalletjes, maar sommige dalen wil ik niet accepteren. Daarom doe ik "mijn bek open", maar wel met respect. We moeten blijven letten op elkaar. Corona is er, dat wordt ook niet ontkend. Maar kritische vragen zijn er ook, kijk daar eens naar.'

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vindt de oproep 'onverantwoord'. 'Vragen is goed, kritiek is prima, maar #ikdoenietmeermee is onverantwoord. Om kwetsbare mensen te beschermen, om te zorgen dat de zorg het volhoudt, moeten we juist wel meedoen – allemaal', reageert de minister.

Omroep West heeft naar aanleiding van de actie contact gezocht met Thomas Berge. De zanger gaf aan niet meer te willen reageren.

